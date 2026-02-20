 Emisión Súper Deportivo: 20 de Febrero de 2026
Súper Deportivo: Previa de la fecha 8 del Clausura 2026

 Hoy en el Súper Deportivo te presentamos el análisis del Marquense-Mixco y la previa de la fecha 8 del Clausura 2026 que se juega este fin de semana. Tenemos las voces de los protagonistas. 

