 Gennaro Gattuso dimite como seleccionador de Italia
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Gennaro Gattuso dimite como seleccionador de Italia

Tras la no clasificación al Mundial 2026, han renunciado el presidente de la Federación italiana de futbol, el jefe de la delegación y el técnico.

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Gennaro Gattuso dimite como seleccionador de Italia tras el fracaso de no clasificar a la , EFE
Gennaro Gattuso dimite como seleccionador de Italia tras el fracaso de no clasificar a la / FOTO: EFE

Gennaro Gattuso presentó este viernes su dimisión como seleccionador de Italia tras no lograr clasificar a la "Azzurra" para el Mundial 2026, después de que lo hicieran también el presidente de la Federación, Gabriele Gravina, y el jefe de delegación, Gianluigi Buffon.

"Con el dolor en el corazón, al no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, considero concluida mi experiencia en el banquillo de la selección", lamentó Gattuso a través en un comunicado de la Federación Italiana de Futbol (FIGC).

El técnico calabrés aseveró que "la camiseta 'azzurra' es el bien más preciado que existe en el fútbol. "Por ello, es justo facilitar desde ahora las futuras evaluaciones técnicas", agregó.

"Ha sido un honor poder dirigir a la Selección y hacerlo, además, con un grupo de muchachos que han mostrado compromiso y apego a la camiseta. Pero el agradecimiento más grande es para los aficionados, para todos los italianos que en estos meses nunca dejaron de brindar su amor y apoyo a la Selección. Siempre con el azul en el corazón", subrayó Gennaro Gattuso.

Y agradeció a la federación la "confianza y el apoyo" que "siempre" le han garantizado.

La FIGC y Gattuso resuelven así de mutuo acuerdo el contrato que vinculaba al entrenador con el banquillo de la selección italiana de futbol.

Dimite el presidente de la Federación Italiana de Futbol

Gabriele Gravina presentó su dimisión luego de que la selección italiana no pudiera por tercera vez clasificarse al Mundial de la FIFA.

Agradecen a Gattuso

En la nota, Gravina aprovechó para "agradecer una vez más a Gattuso porque, además de ser una persona especial, como entrenador ha ofrecido una contribución valiosa, logrando en pocos meses recuperar el entusiasmo en torno a la selección". "Ha transmitido a los futbolistas y a todo el país un gran orgullo por la camiseta azul", concluyó.

'Rino' Gattuso, que asumió el cargo en junio de 2025 con el objetivo de clasificar a la "Azzurra" al Mundial 2026, rescinde el contrato -que finalizaba el 30 de junio- tras la reciente derrota en la final de la repesca mundialista ante Bosnia y Herzegovina, que dejó al combinado italiano fuera de su tercer Mundial consecutivo.

El ya exseleccionador abandona la Azzurra con un bagaje de seis victorias y dos derrotas en ocho partidos.

Gattuso presentó su renuncia después de que lo hiciera el presidente Gravina, su principal valedor, quien dimitió el jueves tras un terremoto mediático y fuertes críticas contra su gestión. "El sentimiento actual es de gran amargura", declaró a los medios a la salida de una reunión en la FIGC, al agregar que era una decisión "convencida y meditada".

Seguidamente, se anunció la renuncia del jefe de delegación de la selección, el histórico portero Gianluigi Buffon, quien justificó su salida como "un acto de responsabilidad".

*Información EFE.

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