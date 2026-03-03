 Emisión A Primera Hora: 3 de Marzo de 2026
Videos

A Primera Hora: Elección de magistrados para la CC en Congreso

El Panel de Personas Expertas Independientes envió una carta al Congreso para referirse al perfil que deberá privilegiarse para el examen de los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En A Primera Hora profundizamos en el tema con Ana Lorena Delgadillo, experta internacional, exdirectora de la Fundación para la Justicia e integrante del Panel. 

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.

