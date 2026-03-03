Emisión A Primera Hora: 3 de Marzo de 2026

El Panel de Personas Expertas Independientes envió una carta al Congreso para referirse al perfil que deberá privilegiarse para el examen de los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En A Primera Hora profundizamos en el tema con Ana Lorena Delgadillo, experta internacional, exdirectora de la Fundación para la Justicia e integrante del Panel.
