 Hora 15: Emisión del 19 de marzo de 2026
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Hora 15: Actualidad y retos de la francofonía

En Hora 15 abordamos distintos temas relacionados con la francofonía. Conversamos con: Caroline Amyot, encargada de Negocios de la embajada de Canadá; Roberta de Beltranena, suplente y oficial de programa de la embajada de Suiza encargada de los asuntos administrativos. 

En el programa Hora 15 de Emisoras Unidas se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.

Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

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