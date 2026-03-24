Emisión A Primera Hora: 24 de Marzo de 2026

A partir de este martes, 24 de marzo, la comisión de postulación entra en una de las etapas más determinantes del proceso para elegir a la nómina de seis candidatos a Fiscal General, pues iniciarán con las pruebas psicométricas para aspirantes. En A Primera Hora abordamos el tema con Patricia Gámez, abogada independiente, exjueza y actual presidenta del Colegio de Abogados.
A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.
Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.