 Súper Deportivo: Emisión del 24 de Marzo de 2026
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Súper Deportivo: Todo lo que dejó la jornada 15 del Torneo Clausura 2026

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que dejó la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. Voces de los protagonistas. Actividad en la fecha FIFA; Guatemala ya está en Italia para enfrentar a Argelia. Continúa la actividad de Sergio Chumil en la Vuelta a Cataluña. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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