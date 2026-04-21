A Primera Hora: Emisión 21 de abril de 2026

El proceso de elección de Fiscal General cierra su etapa de postulación bajo la lupa implacable de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. En A Primera Hora abordamos el tema con Ana Lorena Delgadillo, experta internacional, exdirectora de la Fundación para la Justicia e integrante del Panel de Personas Expertas Independientes.
A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.
Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 10:00 horas.