 Súper Deportivo: Resumen y Resultados del 4 de Mayo 2026
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Súper Deportivo: Lo que dejaron las llaves de cuartos de final del Clausura 2026

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que dejaron las llaves de cuartos de final del Clausura 2026. Voces de los protagonistas. Semifinales de ida en la Primera División. Semana de UEFA Champions League. Otros deportes. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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