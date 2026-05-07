 Emisión de Súper Deportivo: 7 de Mayo de 2026
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Súper Deportivo: Analizamos lo ocurrido en el juego Mixco vs. Municipal

Hoy en el Súper Deportivo analizamos lo ocurrido en el juego Mixco vs. Municipal y presentamos la previa del Comunicaciones vs. Xelajú. Además, hablamos de lo acontecido en el Real Madrid y tratamos el tema de la Selección Sub-20 de Guatemala que conoce rivales para el Premundial. Tenemos voces de los protagonistas.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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