Previa de las semifinales del Clausura 2026 de Liga Nacional

Se jugaron los partidos de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, y con ello, los equipos de Municipal y Xelajú dieron un paso importante para ser los finalistas de la competencia. Por su parte, Mixco y Comunicaciones quedaron obligados a ganar los duelos de la vuelta tras su mala presentación en casa. Es de recordar que este fin de semana está en juego dos boletos a la final del campeonato y un boleto para la Copa Centroamericana 2026.
El primer finalista saldrá del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y la afición local querrá sea su equipo, los "Rojos" del Municipal, quienes están con una ventaja de 2-0 y los hace ser grandes candidatos para firmar su clasificación para una final más en los torneos cortos, los cuales se implementaron desde 1999.
El equipo de Fabricio Benítez, sensación en el campeonato en el último tiempo, llega con sabores agridulces, ya que encima tienen una clasificación historia a la Copa Centroamericana 2026, pero por otro lado, deberán ir a El Trébol, ganar el partido y hacerlo por goleada si desean ser finalistas.
Los "Chicharroneros" solo les sirve ganar 3-0 o con un marcador donde existan tres goles de diferencia para ser los semifinalistas, situación que se ve muy alejada a la realidad que actualmente viven los clubes.
Municipal goza de una buena renta, y está llamado a no fallar en la vuelta, aunque el marcador de ida, 0-2, le permita, empatar el duelo, o inclusive perder hasta por dos goles de diferencia para avanzar.
Xelajú quiere doble boleto
En Quetzaltenango, se vivirá una de las mejores series de semifinales. Xelajú, actual subcampeón centroamericano le hará los honores a Comunicaciones, y en juego está el boleto a la final del Clausura 2026 y también una clasificación a la Copa Centroamericana 2026. Por lo que el vencedor en la tierra altense celebrará doble la noche del domingo.
Xelajú igualó anoche 2-2 en el estadio Cementos Progreso, gracias a un error de Carlos Pinto, quien terminó marcando un catastrófico autogol para los "Cremas".
Con esa igualdad, Xelajú quedó cómodo para el duelo de vuelta, ya que cualquier empate en el duelo, le favorecerá el criterio de mejor posición en la tabla, terminó primero, para ser finalista y representar de nuevo a Guatemala a nivel centroamericano.
Comunicaciones, que vivió la peor temporada de su historia, llega con la presión de ganar sí o sí, para continuar con vida en el campeonato y regresar al plano internacional.
Una victoria, por cualquier marcador, hará que el "Crema" siga manteniendo la hegemonía sobre los lanudos, ya que en las ocho semifinales disputadas con anterioridad, en todas, el balance es de color blanco.
Marco Antonio Figueroa dio declaraciones fuertes tras el duelo de ida ante los altenses, lo cual podría jugar en contra de su equipo. El "Fantasma" aseguró que para la siguiente temporada serían al menos 12 jugadores los que ya no continuarían. Asimismo, explicó que muchos de la actual plantilla no están al nivel de Comunicaciones, aunque es lo que hay y debe trabajar con ello.
También llamó "tarados" a un grupo de aficionados que constantemente le reclaman en los partidos y que se ubican detrás de la banca donde está el cuerpo técnico de los "Cremas".
Proyección de la final
Si los clasificados a la final son Xelajú, primero del campeonato, y Municipal, segundo lugar de la tabla, la final de ida será en la capital (sábado 16 o domingo 17 de mayo) y el duelo de vuelta en Quetzaltenango (sábado 23 o domingo 24 de mayo).
Pero si Comunicaciones hace la hombrada y elimina a Xelajú, las finales se jugarán en la capital. Primero en el estadio Cementos Progreso y luego en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Un escenario poco probable es la clasificación de Mixco a la final. De hacerlo, deberá esperar quién será su rival. Si es Comunicaciones, el partido último del campeonato se jugaría en Mixco, y si fuese Xelajú, cerrarían en Quetzaltenango.
Semifinales, juegos de vuelta
- Sábado 9 de mayo: Municipal vs. Mixco a las 18:00 horas con arbitraje de Mario Escobar. Serie 2-0 a favor de los "Rojos.
- Domingo 10 de mayo: Xelajú vs. Comunicaciones a las 19:00 horas con arbitraje de Walter López. Serie 2-2.