 ¿Kylian Mbappé estará en el clásico ante Barcelona?
Deportes

¿Kylian Mbappé estará en el clásico ante Barcelona?

Para este domingo, el Real Madrid tiene siete bajas; Aurélien Tchouaméni se entrenó con el grupo tras incidente con Fede Valverde.

Compartir:
Kylian Mbappé está siendo criticado por salir sonriendo en un día que fue tan tenso en las filas del Real Madrid
Kylian Mbappé está siendo criticado por salir sonriendo en un día que fue tan tenso en las filas del Real Madrid / FOTO: EFE

El francés Kylian Mbappé completó este viernes el entrenamiento del Real Madrid junto al resto de sus compañeros, confirmando la recuperación total de sus molestias musculares y su disponibilidad para el clásico contra el Barcelona del domingo (13:00 horas GT).

Una sesión marcada por el clima de tensión que se vive en el vestuario del Real Madrid, después de los dos incidentes en 24 horas entre el francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde, quien acabó en el hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico provocado por un resbalón en pleno pique verbal y físico entre ambos.

Este traumatismo le hará ser baja entre 10 y 14 días, por lo que se une a una lista de ausencias de hasta siete futbolistas.

Las bajas del Real Madrid

Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal; fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

El que sí estará, por condición física, disponible para el técnico, Álvaro Arbeloa, con vistas al domingo es Tchouaméni. El centrocampista, a pesar de su expediente disciplinario, acudió a la Ciudad Deportiva de Valdebebas y se entrenó con normalidad junto al resto del grupo. Por tanto, su presencia en el clásico del Camp Nou dependerá de su técnico y de la resolución del expediente por parte del club.

El que sí volverá al equipo y, presumiblemente, al once titular será el belga Thibaut Courtois. El guardameta volverá después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra el Manchester City.

Y lo hará para un partido que en el día a día del Real Madrid ha pasado a segundo plano por el clima interno de tensión, pero que puede ser definitorio para dirimir el campeón de Liga.

Federico Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico

Asimismo, el uruguayo rompe el silencio y da su versión de los hechos ocurridos con Aurélien Tchouaméni.

Barcelona busca el título en el clásico

A cuatro jornadas del final, el FC Barcelona se proclamaría campeón, revalidando el título, en caso de ganar o empatar ante un Real Madrid en el que las relaciones interpersonales en el vestuario marcan su actualidad.

Tras los incidentes, será Arbeloa quien comparezca el sábado (10.30 horas CEST) ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa habitual previa a los encuentros en el que, a pesar del clásico, el foco estará puesto en lo extradeportivo.

Foto embed
Barcelona puede proclamarse campeón ante el Real Madrid este domingo - @FCBarcelona

*Información EFE.

En Portada

Sin ganador en el estadio Cementos Progreso t
Deportes

Sin ganador en el estadio Cementos Progreso

06:26 PM, Mayo 07
CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalot
Nacionales

CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalo

10:15 PM, Mayo 07
Mujeres indígenas exigen una justicia sin exclusión al nuevo fiscal generalt
Nacionales

Mujeres indígenas exigen una justicia sin exclusión al nuevo fiscal general

05:32 PM, Mayo 07
Guatemala Sub-20 con grupo complicado para buscar boleto mundialistat
Deportes

Guatemala Sub-20 con grupo complicado para buscar boleto mundialista

02:32 PM, Mayo 07
Un día para mamá: Estas actividades puedes disfrutar junto a ellat
Farándula

Un día para mamá: Estas actividades puedes disfrutar junto a ella

04:57 PM, Mayo 07

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga NacionalReal Madridredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos