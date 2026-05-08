Insivumeh reporta temblor de 4.1 grados en el sur del país

El departamento de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó que durante la madrugada de este viernes, 8 de mayo de 2026, ocurrió un temblor de 4.1 grados de magnitud, con epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Jutiapa.
Asimismo, el Insivumeh reportó que el temblor ocurrió a las 3:55:37 horas, aunque los cuerpos de socorro no reportaron emergencias, personas heridas o alarma en la población por este sismo reportado por el Insivumeh.
Según reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas han ocurrido 33 sismos; el único temblor reportado como sensible fue el de esta madrugada. La entidad agregó que en lo que va del año se han reportado 2 mil 537 sismos en el país, de los que 60 han sido considerados como sensibles para la población.
En cuanto a las distancias epicentrales, el Insivumeh reportó que el mismo estuvo a 88 kilómetros de Cuilapa, Santa Rosa; 98 del departamento de Jutiapa y 106 de la cabecera de Escuintla. Sin embargo, en ninguno de estos logares se reportó alarma por el temblor.
Recomendaciones por sismo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.