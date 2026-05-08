 Insivumeh reporta temblor de 4.1 grados en el sur del país
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Insivumeh reporta temblor de 4.1 grados en el sur del país

El ente científico informó que el movimiento sísmico ocurrió a las 3:55:37 horas.

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Según el Insivumeh, el temblor ocurrió a las 3:55:37 horas de la madrugada., Archivo.
Según el Insivumeh, el temblor ocurrió a las 3:55:37 horas de la madrugada. / FOTO: Archivo.

El departamento de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó que durante la madrugada de este viernes, 8 de mayo de 2026, ocurrió un temblor de 4.1 grados de magnitud, con epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Jutiapa.

Asimismo, el Insivumeh reportó que el temblor ocurrió a las 3:55:37 horas, aunque los cuerpos de socorro no reportaron emergencias, personas heridas o alarma en la población por este sismo reportado por el Insivumeh.

Según reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas han ocurrido 33 sismos; el único temblor reportado como sensible fue el de esta madrugada. La entidad agregó que en lo que va del año se han reportado 2 mil 537 sismos en el país, de los que 60 han sido considerados como sensibles para la población.

En cuanto a las distancias epicentrales, el Insivumeh reportó que el mismo estuvo a 88 kilómetros de Cuilapa, Santa Rosa; 98 del departamento de Jutiapa y 106 de la cabecera de Escuintla. Sin embargo, en ninguno de estos logares se reportó alarma por el temblor.

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Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades.

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