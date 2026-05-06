 Sismo - temblor hoy, miércoles 6 de mayo, en Guatemala
Nacionales

Sismo con epicentro en Honduras es sensible en Guatemala

Las autoridades mantienen el monitoreo respectivo tras el temblor ocurrido en la madrugada de este miércoles.

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TEMBLOR.jpg / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 04:42 horas de este miércoles, 6 de mayo, se registró un sismo en territorio de Honduras que fue sensible en distintos puntos de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida a través de un boletín de la Sección de Sismología, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.3.

El reporte señala que la región epicentral se dio en territorio del país vecino, específicamente a cuatro kilómetros al noroeste del municipio de Minas de Oro, en el departamento de Comayagua.

Según el informe preliminar, este evento que se dio durante la madrugada fue sensible en diferentes puntos de Guatemala, incluidos los departamentos de Izabal, Zacapa y Chiquimula. También en la capital y áreas aledañas, donde se presentó con intensidad débil.

Las autoridades de protección civil mantienen el monitoreo correspondiente con respecto al temblor para determinar si hubo algún daño material o personal, sin que hasta el momento se tenga reporte de incidentes.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades.

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