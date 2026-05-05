 Guatemala se prepara para lluvias atípicas en 2026
Nacionales

Alerta por sequía: hasta 18 departamentos afectados por posible llegada de El Niño

Ante una época de lluvias con "comportamiento atípico", las autoridades refuerzan la coordinación interinstitucional y llaman a la población a tomar medidas preventivas para reducir riesgos.

Compartir:
Autoridades de la Conred y el Insivumeh brindan detalles sobre la época de lluvias en conferencia de prensa el martes, 5 de mayo de 2026., Conred
Autoridades de la Conred y el Insivumeh brindan detalles sobre la época de lluvias en conferencia de prensa el martes, 5 de mayo de 2026. / FOTO: Conred

Al menos 18 de los 22 departamentos de Guatemala se verían afectados por la falta de lluvias entre junio y posiblemente agosto próximo dadas las altas probabilidades de que se desarrolle el fenómeno de El Niño, lo que traerá consecuencias para la agricultura, una actividad central del país, dijeron este martes las autoridades.

Existe un 88 % de probabilidad de que El Niño afecte a Guatemala y toda Centroamérica, afirmó en una rueda de prensa el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas.

En este escenario probable y según informes preliminares, en las regiones como el Corredor Seco de Guatemala el déficit de lluvia podría llegar hasta los 300 milímetros, es decir, una sequía severa.

El Niño, recordó Rojas, se desarrolló por última vez en el 2014 en Guatemala, que es un país netamente agrícola.

En ese sentido, la secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, alertó que el impacto será en los cultivos agrícolas y que se espera que la sequía provoque más incendios en el país, donde este año ya se han extinguido 1 mil 289 y están activos otros 13.

Autoridades se preparan ante época de lluvias con "comportamiento atípico"

La titular de la Conred agregó que han enviado a las municipalidades y gobernaciones de Guatemala un protocolo ante la llegada de la canícula (período más caluroso del año) para que se puedan tomar las medidas de prevención.

Este protocolo también establece medidas para enfrentar la temporada de lluvias, que en Guatemala comienza de forma escalonada entre finales de abril e inicios de mayo, y finaliza entre finales de octubre e inicios de noviembre.

Ogaldes aseguró que el país está preparado para hacer frente a las lluvias de este año y que ya tiene ubicados 2 mil albergues y lista ocho bodegas en lugares estratégicos con alimentos y otros enseres para atender a los guatemaltecos que resulten afectados.

Además, existen 50 Brigadas de Respuesta Inmediata (BRI) para atender cualquier emergencia no solo por las lluvias sino por la canícula.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Alerta por sequía: hasta 18 departamentos afectados por posible llegada de El Niñot
Nacionales

Alerta por sequía: hasta 18 departamentos afectados por posible llegada de El Niño

12:17 PM, Mayo 05
Veteranos protestan en alrededores del Congresot
Nacionales

Veteranos protestan en alrededores del Congreso

01:43 PM, Mayo 05
Aplazan un año el juicio contra exmandataria de CICIGt
Nacionales

Aplazan un año el juicio contra exmandataria de CICIG

09:51 AM, Mayo 05
EN VIVO. Minuto a minuto del Arsenal vs. Atlético de Madridt
Deportes

EN VIVO. Minuto a minuto del Arsenal vs. Atlético de Madrid

11:42 AM, Mayo 05
Carlos Chava Estrada se despide del Deportivo Marquenset
Deportes

Carlos Chava Estrada se despide del Deportivo Marquense

12:39 PM, Mayo 05

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos