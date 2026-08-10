 Súper Deportivo: Emisión 10 de Agosto de 2026
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Clubes guatemaltecos listos para la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026

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Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que dejó la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Clubes guatemaltecos listos para la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026. Voces de los protagonistas y vaticinios de El Mejor Equipo.

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