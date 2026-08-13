Hora 15: Emisión del 13 de agosto de 2026 - Información Clave

El Congreso juramentó a la comisión encargada del proceso de elección del nuevo contralor. En Hora 15 conversamos del tema con: licenciado Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP); y el Lic. Mynor Berganza, profesor universitario, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y analista independiente.
El programa Hora 15 de Emisoras Unidas aborda los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.
Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.