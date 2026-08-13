 Hora 15: Emisión del 13 de agosto de 2026 - Información Clave
Videos

Hora 15: Comisionados de Postuladora para elección de Contralor juramentados

Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Congreso juramentó a la comisión encargada del proceso de elección del nuevo contralor. En Hora 15 conversamos del tema con: licenciado Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP); y el Lic. Mynor Berganza, profesor universitario, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y analista independiente.

El programa Hora 15 de Emisoras Unidas aborda los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.

Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

En Portada

Guatemala suma más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en lo que va de 2026t
Nacionales

Guatemala suma más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en lo que va de 2026

08:23 AM, Ago 19
OEA pide un proceso transparente en elección del Contralor Generalt
Nacionales

OEA pide un proceso transparente en elección del Contralor General

06:59 AM, Ago 19
Incendio consume bodega de escuela en zona 1t
Nacionales

Incendio consume bodega de escuela en zona 1

07:41 AM, Ago 19
Tráiler bloquea carriles y causa caos en ruta interamericanat
Nacionales

Tráiler bloquea carriles y causa caos en ruta interamericana

06:20 AM, Ago 19
Jorge Aparicio explota contra la afición de Xelajú MCt
Deportes

Jorge Aparicio explota contra la afición de Xelajú MC

07:08 AM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosFIFADestacadasPNC#liganacionalredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar