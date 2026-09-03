Hora 15: Emisión del 3 de septiembre de 2026

¿Cómo entender el acuerdo al que llegó Trump con Delcy Rodríguez y las implicaciones que tiene para el futuro inmediato y a mediano plazo para Venezuela? En Hora 15 conversamos del tema con Luis Alberto Padilla, exembajador, catedrático universitario en Derecho Internacional, presidente y Fundador del Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz (IRIPAZ).
El programa Hora 15 de Emisoras Unidas aborda los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.
Se transmite de lunes a viernes de 15 a 17 horas.