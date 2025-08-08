La verdad detrás del video de guardia de seguridad viral

En los últimos días, circuló en redes sociales un video que generó indignación y solidaridad entre usuarios. En las imágenes, un hombre que vestía uniforme de guardia de seguridad aparece llorando en el parqueo de un supermercado en Mixco. Según el relato que él mismo dio a algunas personas, no podía retirarse de su turno porque la empresa para la que trabaja no le había enviado relevo, y le negaron un adelanto de Q200 para viajar de inmediato, ya que, según dijo, su hijo había fallecido tras no resistir una operación.
Se dio a conocer que varios ciudadanos se acercaron a brindarle víveres y apoyo económico, conmovidos por la aparente situación. Sin embargo, tras viralizarse el clip, surgió un comentario que puso en duda la veracidad de la historia. Una usuaria identificada como Nancy escribió:
Yo le di dinero hace dos meses en un supermercado de Amatitlán y me dio la misma historia".
Guardia de seguridad captado en zona 16
La publicación llamó la atención y dio paso a la búsqueda de más antecedentes. Pronto, internautas localizaron una publicación realizada el 13 de junio de 2025 en un grupo de Facebook llamado Vecinos de Zona 16. En ella aparecían fotografías del mismo hombre, esta vez en el área de Cayalá, zona 16, con un mensaje solicitando ayuda para "trasladar el cuerpo de su hijita" tras una supuesta tragedia familiar. La publicación decía:
? Ayuda urgente ? Si ven a este señor en Cemaco de Cayalá, y está en sus manos brindarle un apoyo económico, por pequeño que sea, será de mucha ayuda. Acaba de vivir una tragedia: perdió a su hijita y necesita reunir dinero para poder trasladar su cuerpo. Cualquier ayuda cuenta en un momento así. Por favor, compartan este mensaje para que más personas puedan tenderle la mano".
El patrón se repitió en Amatitlán, Cayalá y Mixco, el hombre ha relatado una historia similar, variando únicamente el parentesco de la supuesta víctima (hijo o hija), pero siempre apelando a una tragedia familiar para obtener dinero.
Posible esquema de engaño
Especialistas en temas de seguridad y prevención de fraudes advierten que este tipo de casos son una modalidad recurrente en la que se aprovecha la empatía de las personas para obtener beneficios económicos. Las historias apelando a la muerte de un familiar y la necesidad urgente de fondos para el traslado del cuerpo son estrategias frecuentes, ya que generan una reacción emocional inmediata en potenciales víctimas, según expertos.
Aunque no se ha confirmado una denuncia formal contra el hombre, la coincidencia de relatos en distintos lugares y momentos sugiere un patrón que podría corresponder a un fraude. Especialistas recomiendan a la población verificar la información antes de entregar dinero en efectivo y, en caso de identificar irregularidades, acudir a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público.
Este caso pone en evidencia cómo las redes sociales pueden amplificar tanto la solidaridad como la desinformación, y subraya la importancia de la verificación ciudadana para evitar caer en posibles engaños.