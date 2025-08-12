Captan a niño manejando un bus con pasajeros a bordo

Un video difundido en la red social X, antes Twitter, ha causado impacto y generado opiniones divididas, luego de mostrar a un menor de edad manejando un bus del transporte público en Durango, México.
Las imágenes, captadas por un pasajero que viajaba en la unidad, muestran al menor aferrado con ambas manos al timón, apenas alcanzando a ver por encima de este y haciendo un esfuerzo para asomarse sobre el tablero.
La escena ha sido calificada como un riesgo tanto para los pasajeros como para el propio menor, ya que su inexperiencia y corta edad —estimada en menos de 14 años— podrían derivar en un accidente grave.
Edad mínima para conducir bus en México
En México, así como en otros países de Latinoamérica, este tipo de situaciones está prohibido por la ley. De acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del país vecino, la edad mínima para obtener una licencia de transporte público es de 21 años.
El video ha provocado indignación entre varios usuarios de redes sociales, quienes señalan el peligro de permitir que un menor conduzca un vehículo de transporte colectivo y advierten que podría tratarse de un caso de maltrato infantil. Sin embargo, también hay quienes han tomado el hecho con humor, generando un debate sobre la seriedad del incidente.
Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades locales han iniciado alguna investigación para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades en este caso.