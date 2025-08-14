Motorista muere tras realizar un "caballito"

Un trágico accidente de motocicleta ocurrido en Ocaña, Santander, Colombia, se volvió viral tras ser registrado en video por los amigos de la víctima. Danilo Eduardo Larez Badía, un joven venezolano de 22 años, perdió la vida luego de intentar una acrobacia conocida como "caballito" durante la madrugada del martes 12 de agosto en el barrio Juan XXIII.
Según las imágenes que circulan en redes sociales, Danilo circulaba con un grupo de amigos a toda velocidad por las calles del barrio, aprovechando la baja afluencia vehicular propia de la madrugada. En determinado momento, el joven tomó la delantera para realizar algunos trucos, mientras sus amigos grababan la escena.
Al llegar a una recta, Danilo levantó la rueda delantera de su motocicleta y avanzó varios metros sobre la llanta trasera. Sin embargo, al intentar volver la llanta al suelo, pasó sobre un túmulo que aparentemente no vio, lo que desestabilizó su moto y provocó una aparatosa caída. El joven salió proyectado, recorrió varios metros sobre el asfalto y terminó estrellándose contra un poste y una pared, sufriendo lesiones que le causaron la muerte de manera inmediata. Pese a que llevaba casco, este no fue suficiente para proteger su vida, ya que el resto del cuerpo no contaba con ninguna protección.
En el video se observa la reacción de sus amigos, quienes quedaron impactados y detuvieron su marcha para auxiliarlo, aunque ya no había nada que hacer. Posteriormente, notificaron a las autoridades sobre lo sucedido.
Debate en redes sociales
Hasta el momento, se conoce poca información sobre la vida personal de Danilo Eduardo Larez Badía, más allá de que era venezolano y tenía 22 años. Su fallecimiento generó múltiples reacciones en redes sociales y volvió a abrir el debate sobre la regulación del uso de motocicletas en Colombia, donde los accidentes de este tipo son frecuentes y afectan principalmente a jóvenes.
El caso de Larez Badía evidencia los riesgos asociados a las acrobacias y a la conducción a alta velocidad, incluso cuando se toman precauciones como el uso de casco. Además, pone de manifiesto la importancia de la educación vial y de la implementación de medidas preventivas entre los motociclistas para reducir la ocurrencia de accidentes.