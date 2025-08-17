 Propuesta de matrimonio con la erupción del volcán de Fuego
Viral

Una propuesta de matrimonio se volvió inolvidable con la erupción del volcán de Fuego

Turistas convierten su propuesta de matrimonio en un momento inolvidable con la erupción del volcán de Fuego.

Propuesta de matrimonio., Captura de pantalla video X.
Propuesta de matrimonio. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Una pareja de turistas vivió un instante único en Guatemala cuando una propuesta de matrimonio coincidió con una imponente erupción del volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica. El hecho ocurrió en el campamento del volcán de Acatenango, un punto desde el cual se observa con claridad la actividad volcánica.

En el video, que rápidamente se ha vuelto viral y que ya es compartido por medios internacionales, se observa cómo el joven se arrodilla para entregar el anillo a su novia en medio de la excursión. Ella, sorprendida y visiblemente emocionada, se gira hacia él justo en el momento en que el volcán expulsa lava y columnas de humo, creando una escena impactante.

La reacción de la novia no se hizo esperar: con asombro dejó a su pareja arrodillada por unos segundos para contemplar la erupción antes de continuar con la propuesta. Finalmente, aceptó casarse, se colocó el anillo y la pareja selló el momento con un emotivo beso.

Sobre el volcán de Fuego

El volcán de Fuego ofrece constantemente espectáculos naturales que atraen a visitantes de todo el mundo, pero en esta ocasión se convirtió en el inesperado testigo de una promesa de amor que ya recorre las redes sociales y noticieros internacionales como una de las propuestas de matrimonio más sorprendentes registradas en Guatemala.

