Mujer agrede a su pareja dentro de un carro

En los últimos días, un video difundido en redes sociales ha causado gran controversia. En las imágenes aparece una mujer, identificada como Rita, agrediendo físicamente a su supuesta pareja dentro de un vehículo tras una fuerte discusión.
El material fue grabado por un tercer pasajero que viajaba en la parte de atrás. Según se observa, el joven, de aproximadamente 25 años, le pidió a su amigo que registrara la agresión y lo auxiliara, mientras Rita lo sujetaba del cabello y lo cacheteaba repetidamente. Durante la confrontación, él intentó explicarle que contaba con pruebas de que no le había sido infiel con otra mujer llamada Karen, al tiempo que le advertía que sus actos tendrían consecuencias legales.
De acuerdo con la grabación, el hecho habría ocurrido en junio, aunque fue hasta casi dos meses después que se difundió ampliamente en plataformas digitales. El video también muestra el momento en el que el conductor le pide a su amigo que retire a Rita del automóvil, sin éxito, ya que la mujer se negó a descender y continuó con la agresión.
Al finalizar el incidente, la víctima se tomó fotografías del rostro ensangrentado como evidencia de las lesiones, afirmando que en ningún momento había ejercido violencia contra su pareja. Posteriormente, el tercer pasajero filtró un audio de la discusión, en el que se escucha al joven mencionar que Rita ya tenía antecedentes por denuncias de violencia.
Mujer lanza amenazas
En la grabación, la mujer profiere amenazas directas: "Vamos a ver si todo ese pinche dinero que según tienes te va a salvar. Tú y Karen me pelan, a mí me vale la pinche denuncia. Vamos a ver quién sale perdiendo, papá... primero vienen por ti y después te investigan, te lo he dicho miles de veces".
El caso habría ocurrido en Monterrey, Nuevo León, México, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el lugar ni se tiene reporte de acciones legales posteriores. La difusión del material generó un amplio debate en redes sociales sobre la violencia en las relaciones de pareja, independientemente del género de la víctima, así como sobre los límites de la exposición de conflictos privados en internet.