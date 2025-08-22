 Mujer agrede a su pareja dentro de un carro
Viral

Graban a mujer golpeando a su pareja dentro de un carro y el video se viraliza

El joven aseguró que presentaría una denuncia por las agresiones, a lo que la mujer respondió que "primero vienen por ti y después te investigan".

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos., Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

En los últimos días, un video difundido en redes sociales ha causado gran controversia. En las imágenes aparece una mujer, identificada como Rita, agrediendo físicamente a su supuesta pareja dentro de un vehículo tras una fuerte discusión.

El material fue grabado por un tercer pasajero que viajaba en la parte de atrás. Según se observa, el joven, de aproximadamente 25 años, le pidió a su amigo que registrara la agresión y lo auxiliara, mientras Rita lo sujetaba del cabello y lo cacheteaba repetidamente. Durante la confrontación, él intentó explicarle que contaba con pruebas de que no le había sido infiel con otra mujer llamada Karen, al tiempo que le advertía que sus actos tendrían consecuencias legales.

De acuerdo con la grabación, el hecho habría ocurrido en junio, aunque fue hasta casi dos meses después que se difundió ampliamente en plataformas digitales. El video también muestra el momento en el que el conductor le pide a su amigo que retire a Rita del automóvil, sin éxito, ya que la mujer se negó a descender y continuó con la agresión.

Al finalizar el incidente, la víctima se tomó fotografías del rostro ensangrentado como evidencia de las lesiones, afirmando que en ningún momento había ejercido violencia contra su pareja. Posteriormente, el tercer pasajero filtró un audio de la discusión, en el que se escucha al joven mencionar que Rita ya tenía antecedentes por denuncias de violencia.

Mujer lanza amenazas 

En la grabación, la mujer profiere amenazas directas: "Vamos a ver si todo ese pinche dinero que según tienes te va a salvar. Tú y Karen me pelan, a mí me vale la pinche denuncia. Vamos a ver quién sale perdiendo, papá... primero vienen por ti y después te investigan, te lo he dicho miles de veces".

El caso habría ocurrido en Monterrey, Nuevo León, México, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el lugar ni se tiene reporte de acciones legales posteriores. La difusión del material generó un amplio debate en redes sociales sobre la violencia en las relaciones de pareja, independientemente del género de la víctima, así como sobre los límites de la exposición de conflictos privados en internet.

Video muestra el momento en que retienen y golpean a presunto robamotos en la ruta al Pacífico

Las imágenes, con una duración de 38 segundos, captan cómo varias personas rodean al presunto delincuente y lo golpean en repetidas ocasiones.

En Portada

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncitot
Nacionales

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncito

08:05 AM, Ago 22
Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelonat
Deportes

Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelona

08:18 AM, Ago 22
Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.t
Nacionales

Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.

07:13 AM, Ago 22
Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chilet
Internacionales

Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chile

07:08 AM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos