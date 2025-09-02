Joven dona un riñón a su novio y él la deja

Una historia difundida en redes sociales ha causado sorpresa y debate debido a que una joven decidió donar un riñón a su novio, a quien consideraba el amor de su vida, pero un mes después él la dejó para casarse con otra mujer.
El relato fue compartido por la tiktoker Adilu, quien narró en tercera persona la experiencia de una de sus seguidoras. La joven explicó que su entonces pareja padecía insuficiencia renal y necesitaba con urgencia un trasplante. Tras los estudios médicos correspondientes, ella resultó ser la única persona compatible, por lo que tomó la decisión de donar su riñón.
A pesar de las advertencias de familiares y amigos, quienes le pedían analizar con cuidado la situación, la joven aseguró que lo hizo por amor y con la esperanza de que esa relación se consolidara. La operación fue exitosa y él logró recuperar su salud, mientras que ella superó satisfactoriamente el proceso de recuperación.
Sin embargo, poco después comenzó a notar cambios en el comportamiento de su pareja. Él cerró sus redes sociales, lo que ella interpretó como una medida temporal debido al estrés de la cirugía. No obstante, la realidad era distinta: había bloqueado a su novia mientras anunciaba públicamente su compromiso con otra mujer.
@soyadiilu
Salvé su vida… y él me rompió el corazón. No todo lo que das por amor regresa igual. 💔 ¿Tú qué harías? #entrecharlasyrubor #historiadetraycion #storytime #donante #historiasreales #meengañó #tiktokmexico #makeuptok #amorpropio #dolorysanación #parejas♬ you not the same - tilekid
La verdad salió a luz
La verdad salió a la luz de manera inesperada. Según la narración, la joven encontró en la computadora de su pareja un correo electrónico relacionado con la compra de un anillo de compromiso. Pensó que se trataba de una propuesta para ella, hasta que un amigo del novio le confesó que en realidad el compromiso era con otra persona: una enfermera que había conocido en el hospital.
Al confrontarlo, el hombre no negó la situación. Incluso le ofreció dinero como compensación, propuesta que ella rechazó. "No iba a aceptar el dinero, lo hice como un acto de amor", señaló en el testimonio compartido por Adilu.
La historia se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron indignación, empatía y reflexiones sobre la confianza y los límites en las relaciones de pareja.