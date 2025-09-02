Joven graba su propio accidente mientras cantaba para TikTok

Una joven estadounidense se volvió viral en redes sociales luego de grabar el momento en que sufrió un aparatoso accidente de tránsito mientras intentaba crear contenido para TikTok. El video, que muestra cómo la camioneta terminó volcando, ha generado tanto humor como críticas por la imprudencia al volante.
La protagonista del clip es Kaitlynn McCutcheon, de 17 años, quien compartió en su cuenta de TikTok (@kaitlynnmccutcheon) el video en el que aparece cantando el éxito Hit Me Baby One More Time de Britney Spears mientras golpea el volante para dar mayor dramatismo a su interpretación.
En la grabación, que dura apenas unos segundos, se observa cómo McCutcheon pasa rápidamente de la diversión a la angustia. Tras perder el control del vehículo, intenta estabilizarlo, pero no lo logra y la camioneta termina volcando. La cámara capta el instante en que la joven queda flotando en su asiento debido al impacto.
¿Cuál es el estado de salud de la joven?
De acuerdo con medios locales, pese a lo aparatoso del accidente, la adolescente resultó ilesa. Ella misma confirmó en su perfil de TikTok que tanto ella como el vehículo se encuentran en buen estado, mensaje que acompañó con un irónico: "Estoy bien y el carro todavía funciona, por cierto".
La difusión del video desató un debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo tomaron con humor, destacando las distintas ediciones que la propia joven publicó —incluyendo versiones con música clásica, openings de anime o comparaciones con videojuegos—, otros cuestionaron la falta de responsabilidad al conducir.
Especialistas en seguridad vial recordaron que grabar videos o manipular el celular mientras se conduce aumenta considerablemente el riesgo de accidentes, no solo para quien maneja, sino también para otros conductores y peatones.
Aunque McCutcheon ha intentado tomar el hecho con ligereza, la situación ha servido como advertencia sobre los peligros de distraerse frente al volante por la popularidad en redes sociales.