 Joven graba su propio accidente mientras cantaba para TikTok
Viral

Joven graba su propio accidente mientras cantaba para TikTok

En la grabación, que dura apenas unos segundos, se observa cómo la joven pasa rápidamente de la diversión a la angustia.

Compartir:
Mujer graba su propio accidente , Captura de pantalla video Tiktok.
Mujer graba su propio accidente / FOTO: Captura de pantalla video Tiktok.

Una joven estadounidense se volvió viral en redes sociales luego de grabar el momento en que sufrió un aparatoso accidente de tránsito mientras intentaba crear contenido para TikTok. El video, que muestra cómo la camioneta terminó volcando, ha generado tanto humor como críticas por la imprudencia al volante.

La protagonista del clip es Kaitlynn McCutcheon, de 17 años, quien compartió en su cuenta de TikTok (@kaitlynnmccutcheon) el video en el que aparece cantando el éxito Hit Me Baby One More Time de Britney Spears mientras golpea el volante para dar mayor dramatismo a su interpretación.

En la grabación, que dura apenas unos segundos, se observa cómo McCutcheon pasa rápidamente de la diversión a la angustia. Tras perder el control del vehículo, intenta estabilizarlo, pero no lo logra y la camioneta termina volcando. La cámara capta el instante en que la joven queda flotando en su asiento debido al impacto.

¿Cuál es el estado de salud de la joven?

De acuerdo con medios locales, pese a lo aparatoso del accidente, la adolescente resultó ilesa. Ella misma confirmó en su perfil de TikTok que tanto ella como el vehículo se encuentran en buen estado, mensaje que acompañó con un irónico: "Estoy bien y el carro todavía funciona, por cierto".

La difusión del video desató un debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo tomaron con humor, destacando las distintas ediciones que la propia joven publicó —incluyendo versiones con música clásica, openings de anime o comparaciones con videojuegos—, otros cuestionaron la falta de responsabilidad al conducir.

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

Un video viral exhibe la dificultad de dos agentes de la PNC para contener a un hombre en la zona 1.

Especialistas en seguridad vial recordaron que grabar videos o manipular el celular mientras se conduce aumenta considerablemente el riesgo de accidentes, no solo para quien maneja, sino también para otros conductores y peatones.

Aunque McCutcheon ha intentado tomar el hecho con ligereza, la situación ha servido como advertencia sobre los peligros de distraerse frente al volante por la popularidad en redes sociales.

En Portada

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audienciat
Nacionales

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audiencia

08:10 AM, Sep 02
Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025

09:32 AM, Sep 02
Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalíat
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalía

10:19 AM, Sep 02
Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlot
Nacionales

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

08:42 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos