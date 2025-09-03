 Ladrón cae desde una altura de 7 metros
VIDEO. Ladrón cae desde una altura de 7 metros al huir de la policía

En las imágenes, grabadas por las propias autoridades, se observa el momento en que el sujeto pierde el equilibrio al intentar saltar de un techo a otro y cae violentamente al suelo.

Ladrón queda herido. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video captado por agentes de seguridad ciudadana en Perú se ha viralizado en redes sociales por mostrar la aparatosa caída de un presunto ladrón que, al verse acorralado por la policía, intentó escapar saltando entre los techos de una plaza comercial, pero terminó cayendo desde una altura aproximada de siete metros.

El hecho ocurrió el domingo 31 de agosto en la región de La Libertad, específicamente en Trujillo. Según reportes de medios locales, el hombre habría cometido un robo minutos antes y, al ser descubierto por agentes municipales, emprendió la huida. Primero intentó escapar en bicicleta, pero al no lograrlo buscó refugio dentro del centro comercial, donde escaló los techos de los distintos locales en un desesperado intento por evadir la captura.

Ladrón queda herido

El individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada, quedó herido tras la caída, por lo que recibió asistencia médica inmediata. Posteriormente fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo, donde permanece bajo observación. De acuerdo con medios peruanos, el hombre mostró signos de dolor, pero aparentemente no sufrió lesiones graves, por lo que se encuentra fuera de peligro.

La difusión del video ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios lo califican como un "acto de karma inmediato" tras el robo cometido. Otros destacan la imprudencia del intento de fuga y la suerte del hombre al sobrevivir a una caída de esa magnitud.

Las autoridades de seguridad ciudadana confirmaron que se inició una investigación para determinar la identidad del sospechoso y esclarecer los detalles del robo. Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y reacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más virales de los últimos días en la región.

