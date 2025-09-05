La peligrosa tendencia de TikTok que cobró la vida de un niño

La inocencia de un reto viral terminó en tragedia en Houston, Texas, Estados Unidos. Julián Guzmán, un niño de 11 años, perdió la vida tras participar junto a su primo en la tendencia de TikTok conocida como "Tin tín corre, corre", que consiste en tocar el timbre de una casa y salir corriendo.
De acuerdo con medios locales, los menores se encontraban en una calle del vecindario cuando, tras tocar una puerta, un hombre salió armado y disparó contra ellos. Julián recibió un impacto de bala que lo dejó gravemente herido. Su primo, en medio del pánico, intentó arrastrarlo hasta un lugar seguro y pidió ayuda.
El niño fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde recibió atención médica, pero horas después falleció debido a la gravedad de la lesión. La noticia ha generado conmoción en Estados Unidos y reavivado el debate sobre el consumo de contenido en redes sociales, especialmente entre menores de edad.
un padre le enseña a su hijo tocar el timbre a sus vecinos y salir a correr. Crees que esto es un buen ejemplo.
El agresor fue identificado como Gonzalo León Jr., un veterano militar que sirvió en Afganistán. De acuerdo con los reportes policiales, León no dudó en accionar su arma contra los niños que participaban en la tendencia.
Una broma con consecuencias mortales
El juego de "tocar y correr" ha existido por generaciones en distintos países como una inocente travesura infantil. Sin embargo, en este caso se convirtió en un peligro mortal al no saber cómo reaccionará la persona detrás de la puerta.
En TikTok, "Tin tín corre, corre" se popularizó en los últimos meses. Se han publicado videos donde participan padres con sus hijos, parejas que se hacen bromas y grupos de niños que juegan en sus vecindarios.
Ding dong corre ( esperen el final 😂)
No obstante, también circulan grabaciones que simulan reacciones violentas, en las que se muestra a personas armadas saliendo tras los menores, lo que evidencia los riesgos de este tipo de contenidos.