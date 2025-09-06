 VIDEO. Mujer ataca a joven en un bus por supuesto "herpes ocular"
Viral

VIDEO. Mujer ataca a joven en un bus por supuesto "herpes ocular"

La pasajera le lanzó botellazos, lo insultó y le exigió bajarse del bus, lo que generó indignación entre los pasajeros.

Agresión en el transporte público., Captura de pantalla video X.
Agresión en el transporte público. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Una mujer fue captada en video mientras agredía física y verbalmente a un joven en un bus de la Ciudad de México, a quien acusó de tener "herpes ocular".

La pasajera le lanzó botellazos, lo insultó y le exigió bajarse del bus, lo que generó indignación en redes sociales, donde ya la apodan #LadyHerpes.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la mujer golpeó en repetidas ocasiones al joven con una botella de plástico, al mismo tiempo que lo insultaba y le pedía retirarse. Entre los gritos se escucha:

El que está mal eres tú, nos molesta tu herpes en los ojos, ¿por qué no te largas?".

El joven respondió que acudiría con el conductor para denunciar la agresión, pero la pasajera continuó increpándolo y aseguraba que no quería "herpes" cerca de su asiento.

La bautizan como #LadyHerpes

El clip, que dura cerca de un minuto, provocó que usuarios de redes sociales la bautizaran como #LadyHerpes, recordando que en otro video también había sido captada agrediendo a otra persona.

Hasta el momento, no se ha confirmado si autoridades de la CDMX intervinieron o si hubo una denuncia formal por parte de la víctima.

