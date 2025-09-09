Adultos mayores detenidos por tráfico de drogas

Un matrimonio de 66 años fue detenido el pasado viernes 5 de septiembre de 2025, tras ser señalado como presunto responsable de traficar drogas utilizando una verdulería como aparente fachada en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana de Chile. El operativo estuvo a cargo de Carabineros y sorprendió a los adultos mayores, identificados como Francisco B. y Marcia S., durante un patrullaje rutinario.
Según los informes oficiales, los uniformados observaron una transacción sospechosa entre Francisco B. y un hombre joven al interior del local, ubicado en un sector residencial. Al intervenir, se descubrió que el negocio de venta de frutas y verduras también funcionaba como centro de distribución de sustancias ilícitas.
Francisco B. intentó ingresar al domicilio contiguo al notar la presencia policial, pero fue interceptado por Carabineros, mientras que su esposa fue encontrada manipulando dinero producto de la venta de drogas.
Droga incautada en verdulería
El procedimiento permitió incautar un ladrillo de cocaína base de casi un kilogramo, 770 envoltorios con un peso total de 227 gramos, balanzas digitales, utensilios para dosificación y procesamiento de la droga, además de 114,300 pesos chilenos (aproximadamente Q902) en efectivo. Además de la pareja, fue detenido Bastián C., de 29 años, quien presuntamente colaboraba en la operación. Ambos adultos mayores contaban con antecedentes previos por tráfico de drogas, lo que sugiere que la actividad no era aislada.
Fuentes policiales indicaron que la verdulería funcionaba como una fachada perfecta, mezclando ventas de productos frescos con transacciones ilícitas sin levantar sospechas entre clientes habituales.
El Ministerio Público asumió la investigación y los tres detenidos pasaron a control de detención el sábado 6 de septiembre, enfrentando cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, agravado por el uso de un local comercial.