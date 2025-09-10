Niña de 3 años muere en accidente de motocicleta

Una niña de apenas 3 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 9 de septiembre en Aguachica, Colombia. El hecho, que quedó grabado en un video difundido en redes sociales, ha generado conmoción y fuertes críticas hacia la imprudencia de los adultos involucrados.
El percance se registró alrededor de las 8:30 horas de la mañana, cuando la menor viajaba en motocicleta junto a un adulto que sería su padre. Ninguno de los dos llevaba casco de protección, según se observa en las imágenes compartidas por la cuenta de X @ActualidaViral.
En el video se aprecia que la motocicleta circula a gran velocidad hasta impactar contra un camión estacionado en la vía. La menor, ubicada en la parte delantera de la moto, salió proyectada y golpeó su cabeza contra la carrocería antes de caer al suelo. El conductor, por su parte, también se golpeó con la parte trasera del vehículo de carga.
Niña no sobrevivió al impacto
De acuerdo con testigos, la niña llevaba una mochila escolar, lo que hace suponer que se dirigían a un centro educativo. Tras el impacto, el adulto tomó en brazos a la menor e intentó reanimarla desesperadamente mientras varias personas se acercaron para auxiliarlo. Minutos después, salió corriendo con la pequeña en brazos en busca de ayuda médica.
La grabación también muestra cómo otra pareja de motociclistas llega al lugar con un bebé de meses en brazos, lo que incrementó la indignación en redes sociales por la exposición de menores a este tipo de riesgos.
El caso ha abierto un debate en redes sociales sobre la falta de conciencia en la seguridad vial y la responsabilidad de los padres en proteger la vida de sus hijos. Autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este accidente.