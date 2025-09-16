Brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

Lo que debía ser una fiesta cívica en honor a la Independencia de Guatemala terminó en violencia. Entre el 13 y 15 de septiembre, en distintos puntos del país, circularon en redes sociales varios videos que muestran brutales peleas y agresiones ocurridas durante el paso de las antorchas.
En Bárcena, Villa Nueva, la disputa comenzó por el lanzamiento de bolsas con agua a los corredores de antorchas. En un video grabado en el sector del Amate se observa cómo un grupo de jóvenes mojaba a los pasajeros de un bus. Minutos después, varios de ellos descendieron del vehículo para enfrentarse con golpes, patadas e insultos, en una riña donde participaron tanto hombres como mujeres.
En Sacapulas, Quiché, la violencia escaló durante otra actividad cívica en la aldea Sacayá. Un conductor, molesto por el lanzamiento de agua a los participantes de la antorcha, descendió de su vehículo y se fue a los golpes contra un grupo de personas. En la trifulca también resultaron agredidas mujeres y menores de edad.
En Sanarate, El Progreso, vecinos grabaron una "guerra" de agua en las calles, donde se lanzaban bolsas sin importar la presencia de corredores de antorchas ni transeúntes.
El hecho más indignante se registró en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. En un video difundido en redes sociales se observa a un hombre que, molesto por el lanzamiento de agua de unos niños, descendió de una camioneta, tomó a uno de ellos del cuello y lo sumergió en una poza de agua, provocando indignación entre los internautas.
Disturbios por el paso de antorchas en la capital
Los disturbios no se limitaron a las áreas rurales. En la zona 1 capitalina, en plena 9a. avenida, un grupo de adultos protagonizó otra pelea en medio de las actividades cívicas.
La tensión también se trasladó a las carreteras. En el kilómetro 15.4 de la ruta al Atlántico, el ayudante de un bus reaccionó violentamente al ser mojado y amenazó con un machete a las personas que lanzaban bolsas con agua.
Los videos, que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, muestran cómo una celebración que debía unir a los guatemaltecos en torno a la Independencia terminó en escenas de violencia, intolerancia y discordia.