 Brutal choque de microbús que dejó tres muertos
Viral

Captan momento exacto de brutal choque de microbús que dejó tres muertos

El video muestra a más de diez pasajeros a bordo, varios de ellos dormidos o reposando en sus asientos, cuando el microbús choca frontalmente contra un camión.

Microbús chocó con camión en Vietnam. , Captura de pantalla video X.
Microbús chocó con camión en Vietnam. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un microbús de transporte público, con matrícula F37C-587.63, protagonizó un trágico accidente en la comuna de Lao Bao, a la altura del mercado Tan Long, Vietnam, dejando un saldo de tres muertos y siete heridos. El video del momento exacto en el que se registró el impacto se hizo viral en redes sociales.

El video, captado por el equipo de vigilancia del vehículo, muestra a más de diez pasajeros a bordo, varios de ellos dormidos o reposando en sus asientos, cuando el microbús choca frontalmente contra un camión de carga que aparentemente detuvo su marcha de manera repentina. El impacto fue tan fuerte que los pasajeros fueron lanzados por los aires, evidenciando la magnitud del accidente.

Autoridades de Vietnam se pronuncian 

Tras los hechos, el primer ministro de Vietnam, Tran Hong Ha, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y solicitó a las autoridades locales y a los equipos médicos una respuesta inmediata para atender a los heridos y minimizar el número de fallecidos.

Asimismo, el presidente del Comité Popular provincial, quien encabeza la Junta de Seguridad Vial local, fue instruido para garantizar atención médica a los afectados y brindar apoyo a las familias de los occisos.

El jefe de gobierno también convocó de manera urgente a las agencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades. La difusión del video puso en evidencia que el conductor del microbús no intentó evadir el tráiler, que se encontraba aparentemente orillado sobre la carretera.

El incidente ha generado conmoción en la comunidad y plantea nuevamente la necesidad de reforzar la seguridad en el transporte público en la región.

