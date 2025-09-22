 Hombre arrastra con su camioneta a sujeto que asaltó a mujer
Viral

VIDEO. Hombre arrastra con su camioneta a sujeto que asaltó a una mujer

"Estoy cansado de esta gente", expresó el hombre tras arrastrar con su camioneta al presunto asaltante.

Compartir:
Presunto ladrón es capturado y arrastrado por las calles., Captura de pantalla video X.
Presunto ladrón es capturado y arrastrado por las calles. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un hecho insólito ocurrido en el barrio San Justo, del municipio de La Matanza, en la provincia de Gran Buenos Aires, Argentina, ha generado gran impacto en redes sociales luego de que un sujeto que asaltó a una mujer recibiera una inesperada lección por parte de los vecinos. Todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

De acuerdo con las imágenes, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, sorprendió a una vecina del sector y le arrebató sus pertenencias en plena vía pública. Sin embargo, no logró escapar debido a que los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los residentes, quienes lo persiguieron, lograron detenerlo y recuperaron los objetos de valor robados.

Lo que parecía un acto de justicia ciudadana tomó un giro inesperado cuando un automovilista descendió de su camioneta con un lazó en mano. Sin mediar palabras, ató al presunto ladrón a la parte trasera de su vehículo y comenzó a arrastrarlo a baja velocidad por varias calles del barrio, mientras el joven imploraba clemencia.

Policía detiene al presunto asaltante 

El recorrido, presenciado por decenas de vecinos, concluyó cuando el conductor detuvo su marcha y dejó al sospechoso nuevamente bajo control de la multitud, que lo retuvo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Estoy cansado de esta gente", expresó el hombre tras arrastrar con su camioneta al presunto asaltante. 

Finalmente, la Policía arrestó al hombre acusado de asalto y lo trasladó ante las autoridades judiciales de la localidad, donde se determinarán las responsabilidades legales en su contra.

El video del incidente ha abierto un intenso debate público. Mientras algunos celebran la rápida reacción de la comunidad frente a la delincuencia, otros advierten sobre los riesgos de ejercer justicia por mano propia y sobre las consecuencias legales que podría enfrentar el conductor que arrastró al ladrón.

Por ahora, las autoridades de La Matanza mantienen abierta la investigación y no han confirmado si se iniciarán procesos adicionales contra quienes participaron en la retención.

En Portada

Migración registra más de 34 mil connacionales retornadost
Nacionales

Migración registra más de 34 mil connacionales retornados

09:22 PM, Sep 22
Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Orot
Deportes

Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Oro

08:58 PM, Sep 22
Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C. t
Deportes

Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C.

06:10 PM, Sep 22
Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanaratet
Nacionales

Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanarate

08:16 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEE.UU.Mundial 2026JusticiaLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos