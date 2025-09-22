Hombre arrastra con su camioneta a sujeto que asaltó a mujer

Un hecho insólito ocurrido en el barrio San Justo, del municipio de La Matanza, en la provincia de Gran Buenos Aires, Argentina, ha generado gran impacto en redes sociales luego de que un sujeto que asaltó a una mujer recibiera una inesperada lección por parte de los vecinos. Todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.
De acuerdo con las imágenes, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, sorprendió a una vecina del sector y le arrebató sus pertenencias en plena vía pública. Sin embargo, no logró escapar debido a que los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los residentes, quienes lo persiguieron, lograron detenerlo y recuperaron los objetos de valor robados.
Lo que parecía un acto de justicia ciudadana tomó un giro inesperado cuando un automovilista descendió de su camioneta con un lazó en mano. Sin mediar palabras, ató al presunto ladrón a la parte trasera de su vehículo y comenzó a arrastrarlo a baja velocidad por varias calles del barrio, mientras el joven imploraba clemencia.
Policía detiene al presunto asaltante
El recorrido, presenciado por decenas de vecinos, concluyó cuando el conductor detuvo su marcha y dejó al sospechoso nuevamente bajo control de la multitud, que lo retuvo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.
Estoy cansado de esta gente", expresó el hombre tras arrastrar con su camioneta al presunto asaltante.
Finalmente, la Policía arrestó al hombre acusado de asalto y lo trasladó ante las autoridades judiciales de la localidad, donde se determinarán las responsabilidades legales en su contra.
El video del incidente ha abierto un intenso debate público. Mientras algunos celebran la rápida reacción de la comunidad frente a la delincuencia, otros advierten sobre los riesgos de ejercer justicia por mano propia y sobre las consecuencias legales que podría enfrentar el conductor que arrastró al ladrón.
Por ahora, las autoridades de La Matanza mantienen abierta la investigación y no han confirmado si se iniciarán procesos adicionales contra quienes participaron en la retención.