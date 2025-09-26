 Misterioso objeto metálico cae del cielo en terreno baldío
Viral

FOTOS. Misterioso objeto metálico cae del cielo en un terreno baldío

El hallazgo movilizó de inmediato a personal policial y de bomberos, que montaron un operativo especial para asegurar la zona.

Pieza construida en fibra de carbono., Redes sociales.
Pieza construida en fibra de carbono. / FOTO: Redes sociales.

La tarde del 25 de septiembre, un extraño objeto metálico cayó en un terreno baldío de la zona rural de Puerto Tirol, en la provincia de Chaco, Argentina, generando sorpresa y preocupación entre los habitantes del lugar. El hallazgo movilizó de inmediato a personal policial y de bomberos, que montaron un operativo especial para asegurar la zona.

Efectivos de la División Bomberos de Resistencia y agentes de la Comisaría de Puerto Tirol se acercaron al predio rural, donde identificaron el objeto a unos 100 metros hacia el interior del campo. Se trataba de un cilindro de aproximadamente 1.70 metros de largo y 1.20 de diámetro, fabricado en fibra de carbono, con un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro. La pieza también contaba con una inscripción con un número de serie.

Las autoridades confirmaron que a simple vista el objeto no presentaba material combustible ni peligroso. Sin embargo, en un primer momento se desconocía su origen, lo que desató múltiples especulaciones entre los vecinos, quienes sugirieron que podría tratarse de parte de un cohete de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk.

¿Qué es el misterioso objeto metálico?

Finalmente, la Jefatura de la Policía de Chaco aclaró que se trataba de una parte de un tanque de combustible de un cohete. Su forma cilíndrica coincide con componentes utilizados en estructuras de propulsión o tanques de combustible de vehículos espaciales.

Las autoridades explicaron que, aunque la pieza esté construida en fibra de carbono, podría liberar polvo tóxico al contacto. Este tipo de tanques transporta hidracina, un combustible altamente perjudicial para la salud, por lo que se requiere manipulación especializada.

Objeto espacial. - Redes sociales.

Para garantizar la seguridad, este viernes se espera la llegada a la provincia de una comisión especializada de la Fuerza Aérea, que se encargará de remover el objeto espacial de forma segura. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar el origen exacto y las circunstancias que provocaron su caída.

