Brutal pelea entre motorista y piloto de grúa en zona 18

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un motorista y el piloto de una grúa se enfrentan a golpes en medio del tránsito en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Las imágenes, captadas por un testigo, evidencian que en el lugar había agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes presenciaron la riña sin intervenir para detenerla.
Según testigos, todo comenzó cuando el piloto de la grúa estuvo a punto de atropellar al motorista. Tras una acalorada discusión, ambos detuvieron sus vehículos y se fueron a los golpes frente a los demás conductores.
Vecinos del sector señalaron que, al finalizar la pelea, los agentes policiales se hicieron cargo del caso. Sin embargo, aparentemente no hubo capturas, y hasta el cierre de esta nota, la PNC no ha emitido un pronunciamiento oficial.
Consecuencias por pelear en la vía pública
El director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo, explicó que cuando se registra una pelea en la vía pública, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) solicita apoyo de la PNC para efectuar las capturas correspondientes por escándalo. Luego, los agentes de tránsito retiran los vehículos involucrados para evitar congestionamientos y los trasladan a un predio municipal, donde los propietarios deben seguir el procedimiento legal correspondiente pagar para recuperarlos.
De acuerdo con datos de la PNC, cada día se reportan entre cinco y diez incidentes de este tipo. En la mayoría de los casos, los participantes se retiran antes de que lleguen las autoridades. Sin embargo, cuando son localizados en el lugar, pueden ser procesados por lesiones en riña, según el artículo 149 del Código Penal, que establece penas de seis meses a tres años de prisión.