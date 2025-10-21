 Domador de cobras muere tras mordida letal en plena calle
Viral

FUERTE VIDEO. Domador de cobras muere tras mordida letal en plena calle

Decenas de personas presenciaron el momento en que la cobra atacó al domador, escena que quedó grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Compartir:
Domador de cobras. , Redes sociales.
Domador de cobras. / FOTO: Redes sociales.

Un video que circula en plataformas digitales ha provocado conmoción a nivel internacional, al mostrar el momento en que un domador de cobras recibe una mordida letal frente a decenas de testigos. El incidente ocurrió en el distrito Vaishali, en el estado de Bihar, India, y muestra los últimos minutos de vida del hombre conocido en redes sociales como "Yarp Mitra", cuyo nombre real era JP Yadav.

Conocido por compartir en redes videos de sus labores de reubicación de serpientes, Yadav enfrentaba rutinariamente ejemplares peligrosos en zonas residenciales. Ese día, al intentar trasladar una cobra irritable, el domador se puso de rodillas y logró sujetar al animal. Acto seguido, lo levantó y lo exhibió ante el público, pero sin asegurar correctamente al reptil, lo que permitió que este lo mordiera en la mano, inoculándole su potente veneno.

A pesar de que Yadav logró introducir parcialmente a la cobra en un recipiente plástico, el efecto del veneno lo hizo perder la conciencia y el animal salió del contenedor, generando pánico entre los presentes. Los vecinos y curiosos no se atrevieron a acercarse, temiendo ser atacados.

Certifican fallecimiento 

Cuando finalmente los colaboradores del domador lograron levantarlo y trasladarlo a un hospital, ya era demasiado tarde. El personal médico certificó su fallecimiento, dejando un vacío en la comunidad local y entre los seguidores de Yarp Mitra en redes sociales.

Las autoridades locales recordaron que la manipulación de serpientes venenosas debe realizarse únicamente por personal capacitado y con medidas de seguridad adecuadas.

Mujer asesina a su madre y usa inteligencia artificial para encubrir el crimen

Restos de una mujer son hallados dentro de una lavadora y el crimen estremece las redes.

Además, especialistas en fauna señalaron que este tipo de incidentes evidencian el riesgo que enfrentan quienes realizan labores de rescate sin el equipo apropiado. El caso de "Yarp Mitra" ha reavivado el debate en India sobre la exposición de estos peligrosos rescates en redes sociales y la falta de regulación en actividades que, aunque buscan educar, pueden terminar en tragedia.

En Portada

Arévalo expone complot que involucra a la pandilla del Barrio 18t
Nacionales

Arévalo expone "complot" que involucra a la pandilla del "Barrio 18"

02:08 PM, Oct 21
¿Cómo se prepara el CIV para viabilizar el paso de ciclistas?t
Deportes

¿Cómo se prepara el CIV para viabilizar el paso de ciclistas?

02:17 PM, Oct 21
Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unopst
Nacionales

Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unops

01:17 PM, Oct 21
Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026t
Farándula

Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026

09:56 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial#liganacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos