Domador de cobras muere tras mordida letal en plena calle

Un video que circula en plataformas digitales ha provocado conmoción a nivel internacional, al mostrar el momento en que un domador de cobras recibe una mordida letal frente a decenas de testigos. El incidente ocurrió en el distrito Vaishali, en el estado de Bihar, India, y muestra los últimos minutos de vida del hombre conocido en redes sociales como "Yarp Mitra", cuyo nombre real era JP Yadav.
Conocido por compartir en redes videos de sus labores de reubicación de serpientes, Yadav enfrentaba rutinariamente ejemplares peligrosos en zonas residenciales. Ese día, al intentar trasladar una cobra irritable, el domador se puso de rodillas y logró sujetar al animal. Acto seguido, lo levantó y lo exhibió ante el público, pero sin asegurar correctamente al reptil, lo que permitió que este lo mordiera en la mano, inoculándole su potente veneno.
A pesar de que Yadav logró introducir parcialmente a la cobra en un recipiente plástico, el efecto del veneno lo hizo perder la conciencia y el animal salió del contenedor, generando pánico entre los presentes. Los vecinos y curiosos no se atrevieron a acercarse, temiendo ser atacados.
Certifican fallecimiento
Cuando finalmente los colaboradores del domador lograron levantarlo y trasladarlo a un hospital, ya era demasiado tarde. El personal médico certificó su fallecimiento, dejando un vacío en la comunidad local y entre los seguidores de Yarp Mitra en redes sociales.
Las autoridades locales recordaron que la manipulación de serpientes venenosas debe realizarse únicamente por personal capacitado y con medidas de seguridad adecuadas.
Además, especialistas en fauna señalaron que este tipo de incidentes evidencian el riesgo que enfrentan quienes realizan labores de rescate sin el equipo apropiado. El caso de "Yarp Mitra" ha reavivado el debate en India sobre la exposición de estos peligrosos rescates en redes sociales y la falta de regulación en actividades que, aunque buscan educar, pueden terminar en tragedia.