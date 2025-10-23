Patada fallida deja a motorista en escena vergonzosa

Un video que circula en redes sociales ha generado cientos de comentarios y burlas tras mostrar una insólita pelea entre dos motoristas, aparentemente registrada en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. El incidente, aunque tuvo un desenlace cómico, también refleja los riesgos de las confrontaciones en la vía pública.
En las imágenes se observa a dos motoristas discutiendo en plena calle mientras una motocicleta los separa. Uno de ellos sostiene el vehículo con ambas manos para evitar que caiga, mientras el otro mantiene una mano en uno de los mangos del timón. En medio de los reclamos, este último intenta lanzar una patada a su contrincante, pero al hacerlo pierde el equilibrio y termina cayendo aparatosamente al asfalto.
El otro motorista intenta sostener la motocicleta, pero tampoco logra mantener el equilibrio y la moto también cae al suelo. Pocos segundos después, otras dos personas intervienen y ambos hombres se retiran del lugar, aparentemente sin mayores consecuencias.
De acuerdo con testigos, la pelea habría iniciado tras una discusión en medio del tránsito. Durante el altercado no se observó la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, a pesar de que el hecho ocurrió en uno de los carriles de una vía principal.
Implicaciones legales
Aunque el video provocó risas entre los usuarios, las autoridades recordaron que protagonizar este tipo de incidentes no es motivo de humor. Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra), explicó que en la capital se registran entre tres y cinco casos similares cada mes.
Montejo advirtió que los conductores implicados en riñas o agresiones viales pueden enfrentar sanciones económicas que van desde Q500 hasta Q5 mil, dependiendo de la gravedad del hecho.
Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que si los responsables son sorprendidos en flagrancia deben ser consignados ante un juez. En caso de que el hecho se conozca por denuncia, el caso debe ser remitido al Ministerio Público.