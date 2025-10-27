Repartidor de flores cae en una fosa durante un entierro

Lo que debía ser un momento solemne en un funeral terminó convirtiéndose en una de las escenas más virales del año en TikTok. Un repartidor de flores protagonizó un accidente insólito al caer dentro de una fosa abierta en pleno entierro, dejando atónitos a los asistentes y generando millones de reacciones en redes sociales.
El hecho ocurrió en un panteón de Ecuador hace unos días, mientras familiares y amigos despedían a un ser querido. En medio del duelo, el repartidor llegó al lugar para entregar un arreglo floral, sin imaginar que un descuido lo convertiría en el protagonista del momento.
El video, compartido por la usuaria @zuly_bd, muestra cómo el hombre intenta abrirse paso entre los presentes para entregar las flores blancas. Sin embargo, al girar la cabeza para mirar a los asistentes, dio un paso en falso y cayó directamente en la fosa destinada al ataúd.
De inmediato, el ambiente de recogimiento se transformó en sorpresa y risas nerviosas. Algunos asistentes corrieron para ayudar al repartidor, quien logró salir sin heridas de gravedad, aunque visiblemente avergonzado.
Grabación superó los 70 millones de reproducciones
La grabación superó los 70 millones de reproducciones en TikTok y se viralizó rápidamente en distintos países, con miles de usuarios comentando el momento y compartiendo versiones editadas con audios humorísticos.
Aunque el accidente no pasó a mayores, el clip se ha convertido en uno de esos momentos clásicos del Internet que mezclan lo trágico y lo cómico en una misma escena.
Expertos en comunicación digital destacan que este tipo de videos reflejan cómo las redes sociales convierten situaciones cotidianas o accidentales en fenómenos globales en cuestión de horas, transformando incluso los momentos más inoportunos en virales que dan la vuelta al mundo.