Mujer apuñala a su esposo por negarse a lavar los platos

Una discusión por las tareas del hogar terminó de forma inesperada la mañana del domingo.

Mujer apuñala a su esposo durante una pelea por las tareas del hogar., Redes sociales.
Mujer apuñala a su esposo durante una pelea por las tareas del hogar. / FOTO: Redes sociales.

La mañana del domingo 26 de octubre de 2025, una discusión doméstica terminó en tragedia en la localidad de Charlotte-Mecklenburg, Estados Unidos (EE. UU.), cuando una mujer apuñaló a su esposo por no ayudarla a lavar los platos.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, el incidente ocurrió en la vivienda de la pareja, donde Chandraprabha Singh, una maestra de kínder de 44 años, se encontraba preparando el desayuno para su familia. En ese momento, su esposo se acercó para ofrecer ayuda, y ella le sugirió que colaborara lavando los trastes.

Sin embargo, el hombre no cumplió con la tarea, lo que generó la molestia de Singh. Según el informe policial, al acercarse nuevamente a su esposa para preguntarle por qué estaba enojada, ella tomó un cuchillo de cocina y lo apuñaló en el cuello, causándole heridas graves.

Mujer fue detenida 

El esposo fue trasladado de emergencia a un hospital local, mientras que Singh fue detenida por las autoridades bajo cargos de violencia doméstica. Posteriormente, la maestra quedó en libertad tras pagar una fianza de US $10 mil, aunque deberá enfrentar un proceso judicial en su contra.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para buscar ayuda en casos de conflictos familiares y evitar recurrir a la violencia.

Expertos en salud mental advierten que este tipo de episodios evidencian cómo el estrés cotidiano y los conflictos no resueltos dentro del hogar pueden escalar rápidamente hacia la violencia. Recomiendan buscar apoyo psicológico y promover una mejor comunicación en pareja para prevenir reacciones impulsivas que pongan en riesgo la vida y la convivencia familiar.

Indignación por video que muestra asalto a repartidor en zona 1

La PNC confirmó la captura de los dos sujetos que aparecen en el video viral, conocidos como “Pinky y Cerebro”.

