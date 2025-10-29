 Motoladrones asaltan a repartidor y terminan baleados
VIDEO. Motoladrones asaltan a repartidor y terminan baleados

Motoladrones interceptan a repartidor, pero su víctima recibe inesperada ayuda.

Asalto a repartidor. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en que dos motoladrones asaltan a un repartidor y, segundos después, son abatidos a balazos por un hombre armado. El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2025 en la Avenida Paula Ferreira, en el barrio Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, Brasil, aunque las imágenes se difundieron recientemente en varios países de Latinoamérica.

El clip, de aproximadamente 30 segundos, muestra al repartidor deteniéndose frente a un local para realizar una entrega, cuando es interceptado por dos hombres que se desplazan en motocicleta y cubren su rostro con cascos. Los asaltantes lo amenazan y le arrebatan el paquete que llevaba.

Segundos después, un hombre armado aparece y realiza varios disparos contra los delincuentes. Uno de ellos cae herido en el pavimento, mientras que el otro intenta huir del lugar.

Hombre que se enfrentó a motoladrones es policía militar 

Según medios brasileños, el hombre que se enfrentó a los motoladrones resultó ser un policía militar fuera de servicio, identificado como Luiz Fernando Souza Nunes de Viveiros, quien reaccionó al intento de robo al observar la escena desde el interior de una tienda de celulares.

De acuerdo con el parte oficial de la Policía Militar de Brasil, el agente efectuó al menos ocho disparos. Uno de los sospechosos, Michael Santos Preto, de 26 años, fue alcanzado por la espalda y murió en el lugar, como muestran las imágenes difundidas en redes sociales. El segundo implicado, João Renato Macedo dos Reis, de 40, logró huir, pero fue detenido por vecinos a pocos metros del sitio.

El caso fue registrado como intento de robo y muerte derivada de intervención policial en la 33ª Comisaría de Policía de Pirituba. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el segundo sospechoso fue arrestado y que la investigación continúa con apoyo del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP).

