Inter y Milan completan la compra de San Siro

El Inter de Milán y el AC Milan completaron este miércoles una histórica operación al adquirir de manera conjunta el estadio Giuseppe Meazza, conocido mundialmente como San Siro, al Ayuntamiento de Milán por un monto de 197 millones de euros. Con la firma de los documentos finales, ambos clubes sellaron oficialmente la compra del mítico recinto deportivo y de los terrenos que lo rodean, tras un largo proceso de negociaciones que se inició hace varios años y que finalmente fue aprobado por las autoridades municipales el pasado 29 de septiembre.
La operación fue gestionada a través de la sociedad Stadio San Siro S.p.A., con respaldo financiero de importantes entidades internacionales como Goldman Sachs y J.P. Morgan, además de los bancos italianos Banco BPM y BPER Banca, que actúan como socios de los clubes. Este acuerdo no solo marca un hito en la historia del fútbol italiano, sino que también coloca al Inter y al Milan entre los pocos equipos de la Serie A que cuentan con un estadio en propiedad, una condición de privilegio que hasta ahora compartían únicamente Juventus, Atalanta, Udinese, Sassuolo y Cremonese.
¿Qué pasará con San Siro?
La modernización del estadio forma parte de un ambicioso proyecto de regeneración urbana que abarcará aproximadamente 281.000 metros cuadrados y que contempla una inversión cercana a los 1.200 millones de euros. El diseño, a cargo de los reconocidos estudios Foster + Partners y MANICA, busca transformar San Siro en un recinto moderno, sostenible e innovador, con una capacidad para 71.500 espectadores y áreas multifuncionales que potenciarán su uso más allá del fútbol. Sin embargo, las obras no comenzarán sino hasta 2027, una vez que se presente oficialmente el proyecto arquitectónico.
Cabe destacar que el estadio será escenario de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, por lo que cualquier intervención estructural deberá esperar hasta después del evento. Con esta compra, el Inter y el Milan no solo aseguran el control total de uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial, sino que también dan un paso decisivo hacia el futuro, consolidando su independencia y sentando las bases para una nueva era en la gestión deportiva italiana.