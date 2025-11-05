 Inter y Milan completan la compra de San Siro
Deportes

Inter y Milan completan la compra de San Siro

Con la compra del estadio, el Inter y el Milan impulsarán una ambiciosa reforma de San Siro, prevista para 2027, que lo convertirá en un ícono de innovación y sostenibilidad en Europa.

Compartir:
El mítico San Siro será demolido para dar paso a un nuevo estadio - Archivo
El mítico San Siro será demolido para dar paso a un nuevo estadio / FOTO: Archivo

El Inter de Milán y el AC Milan completaron este miércoles una histórica operación al adquirir de manera conjunta el estadio Giuseppe Meazza, conocido mundialmente como San Siro, al Ayuntamiento de Milán por un monto de 197 millones de euros. Con la firma de los documentos finales, ambos clubes sellaron oficialmente la compra del mítico recinto deportivo y de los terrenos que lo rodean, tras un largo proceso de negociaciones que se inició hace varios años y que finalmente fue aprobado por las autoridades municipales el pasado 29 de septiembre.

La operación fue gestionada a través de la sociedad Stadio San Siro S.p.A., con respaldo financiero de importantes entidades internacionales como Goldman Sachs y J.P. Morgan, además de los bancos italianos Banco BPM y BPER Banca, que actúan como socios de los clubes. Este acuerdo no solo marca un hito en la historia del fútbol italiano, sino que también coloca al Inter y al Milan entre los pocos equipos de la Serie A que cuentan con un estadio en propiedad, una condición de privilegio que hasta ahora compartían únicamente Juventus, Atalanta, Udinese, Sassuolo y Cremonese.

¿Qué pasará con San Siro?

La modernización del estadio forma parte de un ambicioso proyecto de regeneración urbana que abarcará aproximadamente 281.000 metros cuadrados y que contempla una inversión cercana a los 1.200 millones de euros. El diseño, a cargo de los reconocidos estudios Foster + Partners y MANICA, busca transformar San Siro en un recinto moderno, sostenible e innovador, con una capacidad para 71.500 espectadores y áreas multifuncionales que potenciarán su uso más allá del fútbol. Sin embargo, las obras no comenzarán sino hasta 2027, una vez que se presente oficialmente el proyecto arquitectónico.

Cabe destacar que el estadio será escenario de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, por lo que cualquier intervención estructural deberá esperar hasta después del evento. Con esta compra, el Inter y el Milan no solo aseguran el control total de uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial, sino que también dan un paso decisivo hacia el futuro, consolidando su independencia y sentando las bases para una nueva era en la gestión deportiva italiana.

Foto embed
Milan e Inter cerca de adquirir los terrenos de San Siro - LFC

En Portada

Arévalo: Hoy ha ganado las fuerzas democráticast
Nacionales

Arévalo: "Hoy ha ganado las fuerzas democráticas"

08:52 PM, Nov 04
Federación suspende venta de boletos por hechos de violencia t
Deportes

Federación suspende venta de boletos por "hechos de violencia"

07:59 PM, Nov 04
Presidente electo del Congreso agradece apoyo y resalta compromiso con el pueblot
Nacionales

Presidente electo del Congreso agradece apoyo y resalta compromiso con el pueblo

05:20 PM, Nov 04
VIDEO. Al menos tres muertos y once heridos en accidente del aviónt
Internacionales

VIDEO. Al menos tres muertos y once heridos en accidente del avión

09:54 PM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalCorrupciónFutbol Guatemalteco#64VueltaaGuateReal MadridSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos