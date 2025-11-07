 Enorme serpiente paraliza el tránsito en la RN-14
Viral

VIDEO. Conductor detiene el tráfico en la RN-14 para permitir el paso de una enorme serpiente

El momento exacto en que una enorme serpiente paraliza el tránsito en la RN-14.

Acto de empatía en la Ruta Nacional 14., Captura de pantalla video X.
Acto de empatía en la Ruta Nacional 14. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha conmovido a cientos de usuarios al mostrar un gesto poco común pero lleno de empatía: un conductor detuvo su vehículo en plena Ruta Nacional 14, a la altura de la vuelta Bosarreyes, tramo que conecta Chimaltenango con Sacatepéquez y Escuintla, para permitir que una enorme serpiente cruzara la carretera sin peligro.

En la grabación se observa cómo el conductor enciende las luces de emergencia y reduce la velocidad hasta detenerse por completo. Luego, con paciencia y precaución, espera a que el reptil termine de atravesar el asfalto, evitando que fuera atropellado. Otros automovilsitas que circulaban por el lugar también disminuyeron la velocidad, colaborando con la acción.

El video, compartido cientos de veces, generó una oleada de comentarios positivos en redes. "Este video me hizo el día. Aún hay gente sensible y de buen corazón hacia todos los seres vivos", escribió un usuario en X.

¿Qué clase de serpiente se observa en el video?

Expertos consultados señalan que la serpiente podría tratarse de una Boa constrictor, especie común en regiones cálidas y húmedas de Guatemala. Este tipo de serpiente puede alcanzar entre dos y cuatro metros de longitud y, aunque su aspecto impone respeto, no representa peligro para el ser humano. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos y aves, a los que caza por constricción, es decir, envolviéndolos con su cuerpo.

La presencia de este ejemplar en la carretera podría deberse a la pérdida de su hábitat natural o a los recientes cambios de temperatura, que suelen motivar a estos reptiles a desplazarse en busca de alimento o refugio.

El gesto del conductor no solo evitó un accidente, sino que también recordó la importancia de respetar la vida silvestre que aún habita en los alrededores de las carreteras del país.

