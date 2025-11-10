Aparición del rostro de la Virgen en una roca

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra lo que muchos consideran una manifestación divina: el rostro de la Virgen reflejado sobre una roca en una montaña de Sogamoso, Colombia.
La grabación fue publicada por el cantante colombiano Jimmy Ayala (@jimmyayala176) en su cuenta de TikTok, donde relata que descubrió la imagen mientras regresaba a pie tras visitar el santuario de la Virgen de la O de Morcá. En el clip se observa la silueta de un rostro femenino que, según los vecinos del lugar, apareció de forma natural hace aproximadamente tres meses.
Ayala contó que al llegar al sitio encontró a varias personas rezando frente a la roca, quienes aseguran que la figura representa a la Virgen y que su aparición ha sido motivo de fe y peregrinación desde entonces.
@jimmyayala176
#LIVEIncentiveProgram #LIVEStory #PaidPartnership Familia hoy como todos los primeros de cada mes visitamos a la virgencita de la O de morca y bajando a pie nos encontramos unas personas Orando en este sector, observen Nos comentan que ahí apareció así como está en la piedra. Según nos comentan apareció hace 3 meses ahí En el nombre del padre del hijo y del espíritu Santo Amén 🙏♬ Junto a Ti María - Athenas
Reacciones en redes sociales
El video ha generado una oleada de reacciones. Algunos usuarios afirman que se trata de un milagro auténtico, una señal divina creada por obra de Dios y la naturaleza. Otros, en cambio, sostienen que la figura pudo haber sido intervenida por la mano humana debido al nivel de detalle del rostro, mientras que algunos expertos y usuarios más escépticos señalan que podría tratarse de un caso de pareidolia, fenómeno psicológico que hace que el cerebro identifique rostros o figuras en objetos sin forma definida.
@jimmyayala176
#LIVEIncentiveProgram #SideHustleLIVE #PaidPartnership mañana el vídeo recorrido morca para llegar donde esta la virgen y ustedes sacan su conclusión un abrazo para todos♬ sonido original - Jimmy Ayala
Más allá de la discusión sobre su origen, el video ha despertado el interés de miles de personas en toda Latinoamérica y ha convertido la imagen en un símbolo de fe y curiosidad popular, reforzando la devoción a la Virgen de la O de Morcá, patrona de la región.