 Piloto de grúa atropella a motorista tras una discusión
Viral

Impactante video: piloto de grúa atropella a motorista tras una pelea de tránsito

Video revela cómo un motorista perdió la vida luego de ser embestido tras una discusión vial.

Motorista y piloto de grúa discuten., Redes sociales.
Motorista y piloto de grúa discuten. / FOTO: Redes sociales.

Un trágico incidente vial ocurrido en Buenos Aires, Argentina, ha causado gran conmoción en redes sociales, luego de que se difundiera un video que muestra el momento exacto en que un motorista fue atropellado por una grúa tras una acalorada discusión entre ambos conductores.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 9:40 de la mañana del sábado 8 de noviembre, y fue captado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana. En las imágenes se observa cómo el motorista circulaba junto a una grúa, cuyo conductor aparentemente discutía con él por motivos de tránsito. Durante el altercado, el motociclista golpeó uno de los espejos laterales del vehículo pesado, lo que desató la ira del piloto del vehículo de cuatro ruedas.

Momentos después, el conductor de la grúa realizó una maniobra brusca y le cerró el paso al motorista, embistiéndolo con fuerza y proyectándolo contra un árbol. El impacto resultó fatal. De acuerdo con testigos, tras el atropello el conductor descendió de su vehículo para observar lo ocurrido, pero luego avanzó unos metros y estacionó la grúa, mientras una mujer que presenció el hecho pidió ayuda a los servicios de emergencia.

Identifican a motorista fallecido y detienen al piloto de la grúa 

Cuando la policía y los paramédicos llegaron, el motociclista ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, quien se dedicaba a la construcción.

El conductor de la grúa, identificado como Jorge Miguel Mele, de 58 años, fue detenido y deberá enfrentar cargos por homicidio culposo. El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Azul, dirigida por el fiscal David Carballo, quien confirmó que se investigan las circunstancias exactas que desencadenaron el fatal incidente.

El video del hecho continúa circulando en plataformas digitales, donde ha generado indignación y debate sobre la violencia vial y el control de los impulsos al conducir.

