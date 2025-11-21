 Delincuentes interceptan a mujeres para asaltarlas
Viral

Delincuentes en moto interceptan a mujeres que acababan de retirar dinero de una herencia

Violento asalto contra dos mujeres tras retirar dinero de un banco queda captado en video.

Asalto a mujeres captado en video. , Captura de pantalla video X.
Asalto a mujeres captado en video. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido en redes sociales ha causado conmoción e indignación luego de mostrar el momento exacto en que dos mujeres fueron asaltadas violentamente tras retirar dinero de una herencia en un banco. Las imágenes, captadas en Bogotá, Colombia, y de apenas 16 segundos, exponen la crudeza con la que operan los delincuentes y la vulnerabilidad de las víctimas a plena luz del día.

En el clip se observa a un hombre vestido completamente de negro y con casco, quien amenaza con un arma de fuego a las dos mujeres. En cuestión de segundos, las arrastra por la calle en un intento desesperado por arrebatarles la bolsa donde llevaban el dinero retirado minutos antes. Durante el forcejeo, caen al suelo lo que parecen ser fajos de billetes, los cuales el asaltante recoge rápidamente antes de huir.

Un hombre que presenció la escena intentó intervenir y detuvo parcialmente la agresión, pero el delincuente logró recuperarse y correr hacia su cómplice, quien lo esperaba a bordo de una motocicleta con motor encendido. El segundo individuo, también vestido de negro y con casco gris, facilitó la fuga en segundos. A pesar de la persecución a pie por parte del testigo, la moto tomó distancia de inmediato.

Hipótesis de un asalto planificado

Las víctimas, aún en shock, se incorporaron con dificultad. Según medios colombianos, una de ellas —una mujer de casi 70 años— terminó con raspaduras y lamentó la pérdida del dinero, el cual correspondía a ahorros dejados por su esposo fallecido.

Los hechos ocurrieron en el barrio Ricaurte, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. Las autoridades investigan si los delincuentes contaban con información previa sobre el retiro bancario y si habían planeado interceptar a las víctimas al salir de la entidad bancaria, lo que reforzaría la hipótesis de un asalto planificado. 

