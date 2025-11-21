Roba dinero de su trabajo para comprarle moto a su novio

Una historia que se hizo viral en redes sociales involucra a una joven de 19 años que fue detenida tras robar 11 mil soles peruanos, equivalentes a Q25 mil, del negocio donde trabajaba con el objetivo de comprarle diversos regalos a su novio, entre estos, una motocicleta.
El caso ocurrió en un pequeño mercado conocido como El Huequito, en la localidad de Pucllana, provincia de Ucayali, Perú. La propietaria del establecimiento detectó inconsistencias en la contabilidad y, tras revisar el efectivo, determinó que faltaba una cantidad significativa de dinero. Posteriormente señaló a su empleada, identificada con las iniciales Mireya Tamani, de 19 años, como la presunta responsable del robo.
Tras la denuncia, la Policía Nacional del Perú logró detener a la joven, quien confesó el delito. En su declaración, aseguró que tomó el dinero movida por el amor que siente por su pareja de 18 años identificado como Reiman Macedo, de 18 años.
Mujer se confiesa
Detalló que con la suma sustraída adquirió una motocicleta, un teléfono celular y prendas de vestir para su novio, además de un dispositivo móvil para ella. Según indicó, cumplir el sueño de su pareja —poseer una moto— fue su principal motivación.
Las autoridades informaron que únicamente lograron recuperar 2 mil 50 soles, equivalentes a aproximadamente Q4,650, además de los celulares, la ropa y la motocicleta, bienes que quedaron bajo custodia policial mientras avanza la investigación.
El caso ha generado debate en distintas plataformas digitales, donde usuarios discuten si las motivaciones sentimentales pueden considerarse atenuantes o si, por el contrario, se trata de un acto delictivo que evidencia los riesgos de llevar el amor a extremos insostenibles.