 Aparece extraña figura mientras mujeres rezan el rosario
Aparece extraña figura mientras mujeres rezan el rosario: ¿aparición paranormal o creación de IA?

El video ha generado más de 5.6 millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los metrajes más comentados del momento.

Un video que circula masivamente en redes sociales ha dividido a los usuarios entre quienes aseguran haber presenciado evidencia paranormal y quienes afirman que se trata de un montaje hecho con inteligencia artificial. La grabación, publicada por la cuenta de TikTok @unveilingtheunknownx, muestra el momento en que una extraña criatura aparece mientras tres mujeres rezan un rosario al interior de una vivienda en una zona rural.

En las imágenes se observa a tres adultas mayores recitando el "Ave María" frente a un pequeño altar adornado con veladoras, flores de cempasúchil y la fotografía de un hombre fallecido. Sin embargo, la situación cambia cuando la cámara enfoca la ventana: detrás del vidrio pareciera asomarse una figura con rasgos similares a los de un perro, ojos brillantes y un comportamiento inquietante.

Segundos después, la criatura lanza un zarpazo hacia las mujeres antes de huir hacia la oscuridad, provocando gritos y desconcierto entre quienes visualizan la escena.

Más de 5 millones de reproducciones 

El video ha generado más de 5.6 millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los metrajes más comentados del momento. Las reacciones van desde usuarios que aseguran haber sentido un "auténtico escalofrío" hasta otros que bromearon con la apariencia del ser.

No obstante, una gran parte de los comentarios se centra en la posibilidad de que el video haya sido creado mediante inteligencia artificial, una técnica que se ha popularizado por su capacidad de generar escenas altamente realistas. De hecho, varios internautas sostienen que el material presenta características propias de modelos generativos avanzados, aunque destacan que, de ser así, está tan bien producido que logra transmitir miedo genuino.

A pesar de las dudas, el video continúa acumulando visualizaciones y alimentando el debate entre escépticos, creyentes y expertos en edición digital.

