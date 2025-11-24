 Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt

Bomberos Municipales informaron que atendieron la emergencia en la calzada Roosevelt y 37 avenida de la zona 11.

Compartir:
Motorista fallecido en la Roosevelt. , Captura de pantalla video X.
Motorista fallecido en la Roosevelt. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video captado por una cámara instalada en un vehículo que transitaba por la calzada Roosevelt registró el momento exacto de un accidente que dejó como saldo un motorista fallecido y otro herido. Las imágenes, que se difundieron en redes sociales durante la tarde del domingo 23 de noviembre de 2025, muestran la secuencia del choque que paralizó el tránsito en la zona 11 capitalina.

En la grabación se observa que uno de los motoristas se desplazaba a alta velocidad por el carril izquierdo cuando, de forma repentina, otro motociclista intenta incorporarse a ese mismo carril. El movimiento provoca que ambos impacten entre sí. Tras la colisión, uno de ellos se estrella contra un separador vial, mientras que el otro sale proyectado y cae metros adelante sobre la cinta asfáltica.

El video también evidencia que varios conductores detuvieron sus vehículos para no pasar sobre las víctimas y descendieron para intentar brindar auxilio mientras llegaban los servicios de emergencia.

Joven motorista fallecido 

Bomberos Municipales informaron que atendieron la emergencia en la calzada Roosevelt y 37 avenida de la zona 11. Al evaluar a uno de los motoristas, un joven de aproximadamente 18 años, constataron que ya no contaba con signos vitales. El otro herido fue trasladado al Hospital Roosevelt. Hasta el momento se desconoce la identidad de ambos involucrados.

El accidente bloqueó al menos dos carriles con dirección al oriente, lo que causó complicaciones en el tránsito durante varias horas. La Policía Nacional Civil acudió al lugar para resguardar el área y coordinar con los peritos del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro y establecer si hubo factores de imprudencia o exceso de velocidad involucrados.

Motorista fallece tras accidente en la calzada Roosevelt

Según las imágenes compartidas por Bomberos Municipales, el accidente bloquea al menos dos carriles con dirección al oriente.

En Portada

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBIt
Nacionales

La millonaria recompensa por líder de MS-13 buscado por el FBI

10:29 AM, Nov 24
Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madridt
Deportes

Vinícius lanza ultimátum para renovar con el Madrid

11:27 AM, Nov 24
Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor t
Nacionales

Al menos 17 menores de Guatemala, EE. UU. y Canadá, rescatados de secta Lev Tahor

11:11 AM, Nov 24
Difunden video de mortal accidente en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt

08:49 AM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos