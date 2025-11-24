Difunden video de mortal accidente en la calzada Roosevelt

Un video captado por una cámara instalada en un vehículo que transitaba por la calzada Roosevelt registró el momento exacto de un accidente que dejó como saldo un motorista fallecido y otro herido. Las imágenes, que se difundieron en redes sociales durante la tarde del domingo 23 de noviembre de 2025, muestran la secuencia del choque que paralizó el tránsito en la zona 11 capitalina.
En la grabación se observa que uno de los motoristas se desplazaba a alta velocidad por el carril izquierdo cuando, de forma repentina, otro motociclista intenta incorporarse a ese mismo carril. El movimiento provoca que ambos impacten entre sí. Tras la colisión, uno de ellos se estrella contra un separador vial, mientras que el otro sale proyectado y cae metros adelante sobre la cinta asfáltica.
El video también evidencia que varios conductores detuvieron sus vehículos para no pasar sobre las víctimas y descendieron para intentar brindar auxilio mientras llegaban los servicios de emergencia.
Joven motorista fallecido
Bomberos Municipales informaron que atendieron la emergencia en la calzada Roosevelt y 37 avenida de la zona 11. Al evaluar a uno de los motoristas, un joven de aproximadamente 18 años, constataron que ya no contaba con signos vitales. El otro herido fue trasladado al Hospital Roosevelt. Hasta el momento se desconoce la identidad de ambos involucrados.
El accidente bloqueó al menos dos carriles con dirección al oriente, lo que causó complicaciones en el tránsito durante varias horas. La Policía Nacional Civil acudió al lugar para resguardar el área y coordinar con los peritos del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro y establecer si hubo factores de imprudencia o exceso de velocidad involucrados.