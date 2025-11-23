Motorista fallece tras accidente en la calzada Roosevelt

Bomberos Municipales atendieron un accidente de motocicleta en la calzada Roosevelt y 37 avenida de la zona 11, durante la tarde de este domingo 23 de noviembre de 2025, con saldo de un joven de unos 18 años fallecido. Los paramédicos reportaron que al llegar al lugar verificaron los signos vitales de la víctima, confirmando que falleció en el lugar.
Mientras tanto, autoridades viales de Mixco notificaron que el accidente de tránsito afecta la circulación vial con sentido hacia el oriente, destacando que el percance ocurrió el sector perimetral de la Ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales informaron a las autoridades, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) llegó a este sector para resguardar el escenario de la tragedia.
Asimismo, la PNC resguardó el área del accidente, para esperar la llegada de los peritos del Ministerio Público, quienes se encargarán de las primeras investigaciones y de averiguar las condiciones en las que ocurrió el accidente de motocicleta.