La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro

El Upside Down aparece en Guatemala y el Transmetro lo confirma.

Transmetro causa revuelo con un mensaje sobre Stranger Things.
Transmetro causa revuelo con un mensaje sobre Stranger Things. / FOTO: Transmetro Guatemala/Facebook.

La expectativa mundial por la última temporada de Stranger Things no tardó en sentirse en Guatemala. Incluso el sistema de transporte público Transmetro se sumó a la fiebre por la famosa serie de Netflix y sorprendió a los usuarios al publicar en su página oficial de Facebook dos imágenes —o artes promocionales— inspiradas en el universo del Upside Down.

Abróchense los cinturones y prepárense... porque llegamos al #UpsideDown en #Transmetro y #TuBus. ???⚡️", escribió la institución acompañando las creativas imágenes en las que recrearon una estación del Transmetro con elementos icónicos de la serie, como luces, sombras y a varios de los personajes principales.

En el primer comentario, la misma cuenta añadió una pregunta para alimentar el entusiasmo de los fanáticos: "La última temporada de Stranger Things está aquí. ¿Cuál es tu teoría más loca para este gran final? ?⬇️".

La publicación no tardó en generar reacciones de todo tipo. Desde teorías sobre el desenlace de la historia, memes, comentarios humorísticos y debates sobre los personajes, hasta elogios a la creatividad del Transmetro por aprovechar el fenómeno cultural del momento. En pocas horas, las publicaciones acumularon cientos de reacciones.

Stranger Things colpasó Netflix

El regreso de Stranger Things a Netflix volvió a sacudir a la plataforma. Minutos después de que los primeros cuatro episodios de su quinta y última temporada se liberaran el miércoles 26 de noviembre, el servicio sufrió una caída global que afectó a miles de usuarios. La interrupción duró apenas unos minutos, pero bastó para convertirse en tendencia y evidenciar el enorme nivel de expectativa por el final de la serie.

Según reportaron internautas en X, al intentar reproducir los nuevos episodios, las pantallas se congelaban y mostraban un mensaje de "error de conexión". "Netflix, arregla tu servicio hermano. He esperado por tres años", escribió un seguidor, mientras otro exigía: "Netflix, haz algo, quiero ver la temporada".

Los pasos para activar el modo Stranger Things en WhatsApp

Todo lo que debes hacer para poner tu WhatsApp en modo Stranger Things.

Un representante de Netflix explicó a PEOPLE y otros medios que "algunos usuarios experimentaron breves problemas al transmitir en dispositivos de TV, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas dentro de cinco minutos".

