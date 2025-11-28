Los pasos para activar el modo Stranger Things en WhatsApp

La fiebre por Stranger Things alcanza niveles máximos a pocas horas del estreno de los primeros cuatro episodios de su quinta temporada, que promete la última gran aventura de "Once" y sus amigos en Hawkins frente al peligroso "Upside Down". Mientras la expectativa crece, los fanáticos han encontrado una manera de llevar la serie a su WhatsApp.
Este modo permite a los usuarios personalizar la aplicación de mensajería con elementos visuales y sonoros inspirados en la exitosa serie de Netflix. Aunque no es una función oficial de WhatsApp, se puede activar de manera segura mediante aplicaciones externas que facilitan la configuración.
Guía rápida
Activarlo es sencillo y requiere solo cuatro pasos:
- Descargar una imagen de Stranger Things en formato PNG.
- Instalar Nova Launcher desde la Play Store, herramienta que permite modificar fondos, iconos y menús del dispositivo.
- Establecer Nova Launcher como lanzador predeterminado.
- Presionar el ícono de WhatsApp hasta que aparezca la opción de editar y seleccionar la imagen descargada.
Además de los fondos, los usuarios pueden personalizar los sonidos de notificación de WhatsApp con melodías y efectos inspirados en la serie, ajustándolos desde los ajustes de la aplicación. Si se desea regresar al aspecto original de WhatsApp, solo es necesario desinstalar Nova Launcher.
Con esta iniciativa, los seguidores de Stranger Things no solo disfrutan del estreno de la quinta temporada, sino que también transforman su experiencia digital, llevando el universo de Hawkins directamente a su celular. La popularidad del "modo Stranger Things" demuestra cómo la serie continúa generando entusiasmo y creatividad entre su público, mucho más allá de la pantalla.